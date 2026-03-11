Την αναγνώριση ελαφρυντικών για πέντε καταδικασθέντες στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής αποφάσισε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Ύστερα από πέντε συνεδριάσεις, το δικαστήριο εκφώνησε την απόφασή του επί των ελαφρυντικών περιστάσεων, χορηγώντας κατά πλειοψηφία (4-1) το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη στους Αντ. Γρέγο, Αρ. Δασκαλάκη, Μαρ. Ευγενικό, Δημ. Κουκούτση και Θ. Μαρία.

Ένα μέλος της έδρας είχε την άποψη ότι δεν έπρεπε να χορηγηθεί ελαφρυντικό ούτε αυτούς τους πέντε καταδικασθέντες.

Για τους λοιπούς που είχαν αιτηθεί την αναγνώριση ελαφρυντικού, απέρριψε ομόφωνα συλλήβδην τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους.

Εν συνέχεια η Eισαγγελέας πρότεινε να παραμείνουν ίδιες οι ποινές για όλους οπούς πρωτοδίκως πλην των πέντε που έλαβαν ελαφρυντικά, που εισηγήθηκε μειωμένες ποινές.

Υπενθυμίζουμε ότι πρωτόδικα οι ποινές ήταν ως εξής:

Νίκος Μιχαλολιάκος- ποινή 13 ετών κάθειρξη

Ηλίας Κασιδιάρης – ποινή 13 έτη κάθειρξη

Ιωάννης Λαγός – ποινή 13 έτη.

Ηλίας Παναγιώταρος – ποινή 13 έτη

Χρήστος Παππάς – ποινή 13 έτη.

Γιώργος Γερμενής – ποινή 13 έτη

Αρτέμης Ματθαιόπουλος – ποινή 10 ετών

Παναγιώτης Ηλιόπουλος – ποινή 7 ετών

Νίκος Κουζηλός – ποινή 7 ετών

Ελένη Ζαρούλια – ποινή 6 ετών με αναστολή

Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης -ποινή 6 ετών χωρίς αναστολή

Ευστάθιος Μπούκουρας- ποινή 6 ετών με αναστολή ενώ του αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς.

Νικόλαος Μίχος -ποινή 6 ετών ,χωρίς αναστολή, ενώ του αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Πολύβιος Ζησιμόπουλος -ποινή 6 ετών χωρίς αναστολή

Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος -ποινή 5 ετών με αναστολή ενώ του αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς.

Μιχάλης Αρβανίτης – ποινή 5 ετών με αναστολή με αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου.

Σε ισόβια είχε καταδικαστεί ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, με την Εισαγγελέα να ζητά να μην αναγνωρισθούν ελαφρυντικά και στους πυρηνάρχες του Περάματος.