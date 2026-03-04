Την ενοχή για το σύνολο των κατηγορουμένων αποφάσισε το Εφετείο στη δίκη της Χρυσής Αυγής, κλείνοντας έναν δικαστικό κύκλο που διήρκεσε πέντε ολόκληρα χρόνια και σφράγισε μια από τις πιο εμβληματικές υποθέσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου.

Ύστερα από μια μακρά και πολυσύνθετη διαδικασία, με εκατοντάδες συνεδριάσεις, καταθέσεις μαρτύρων και εκτενή αποδεικτικά στοιχεία, το δικαστήριο κατέληξε στην ετυμηγορία του: ένοχοι και οι 42 κατηγορούμενοι, όπως ακριβώς είχε κριθεί και πρωτοδίκως.

Η απόφαση του Εφετείου επιβεβαιώνει στο σύνολό της την πρωτόδικη κρίση, επικυρώνοντας ότι η δράση της οργάνωσης δεν αποτέλεσε απλώς ένα σύνολο μεμονωμένων περιστατικών, αλλά οργανωμένη και δομημένη εγκληματική δραστηριότητα. Παρά τις προσπάθειες αποδόμησης του κατηγορητηρίου και τις ενστάσεις της υπεράσπισης, το δικαστήριο έκρινε πως τα στοιχεία που προσκομίστηκαν ήταν επαρκή και αδιάσειστα.

Σημειώνεται ότι, αυτή τη στιγμή, οι μόνοι κρατούμενοι που παραμένουν για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του μουσικού Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, καθώς και οι πρώην βουλευτές Γιάννης Λαγός και Ηλίας Κασιδιάρης.

Σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση, για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης ένοχοι κρίθηκαν οι: Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση καταδικάστηκαν οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, και συγκεκριμένα οι: Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχάλης Αρβανίτης.

Μεταξύ των κατηγορουμένων που κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη στην οργάνωση βρίσκονται επίσης ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο πυρηνάρχης Περάματος Αναστάσιος Πανταζής και ο πυρηνάρχης Νίκαιας Γιώργος Πατέλης.

Σχετικά με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, το δικαστήριο έκρινε και πάλι ένοχο τον Γιώργο Ρουπακιά για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως είχε αποφανθεί και πρωτοδίκως. Επιπλέον, κρίθηκε ένοχος για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, ενώ τα αδικήματα της παράνομης οπλοκατοχής, οπλοφορίας και οπλοχρησίας έχουν πλέον παραγραφεί, παρότι είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως.

Για συνεργεία στην ανθρωποκτονία του Φύσσα καταδικάστηκαν 15 κατηγορούμενοι: Ιωάννης Άγγος, Μάριος Αναδιώτης, Γιώργος Δήμου, Ιωάννης Καζατζόγλου, Ελπιδοφόρος Καλαρρύτικος, Ιωάννης Κομιανός, Κωνσταντίνος Κορκοβίλης, Αναστάσιος Μιχάλαρος, Γιώργος Πατέλης, Γιώργος Σκάλκος, Γιώργος Σταμπέλος, Λέοντας Τσαλίκης και Νικόλαος Τσόρβας.

Για την επίθεση κατά των αλιεργατών στο Κερατσίνι, το δικαστήριο έκρινε ένοχους για απόπειρα ανθρωποκτονίας τους Δημήτρη Αγριογιάννη, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία, Αναστάσιο Πανταζή και Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο. Η απόφαση για τις ποινές αναμένεται τις επόμενες ημέρες.