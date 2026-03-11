Σε κάθειρξη 13 ετών καταδίκασε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής, Νίκο Μιχαλολιάκο, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια ποινή έλαβαν και οι Κασιδιάρης, Λαγός, Παπάς, Γερμενής και Παναγιώταρος.

Ίδιες με τις πρωτόδικες είναι οι ποινές που επιβλήθηκαν για το διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης, με 13 χρόνια κάθειρξη για τους έξι από τους επτά και 10 για τον Ματθαιόπουλο.

Ισόβια και 10 χρόνια επιβλήθηκαν στο Ρουπακιά. Έξι πρώην βουλευτές, που πήραν ελαφρυντικό, καταδικάστηκαν σε πέντε χρόνια φυλάκιση, οι υπόλοιποι από σε 5 έως 7 χρόνια κάθειρξη. Η Ζαρούλια κινδυνεύει με φυλακή, καθώς έλαβε πέντε χρόνια κάθειρξη και δεν έχει κάνει μια μέρα φυλακή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Νωρίτερα, το δικαστήριο απέρριψε τα ελαφρυντικά για 22 από τους 27 καταδικασμένους, σε πέντε αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Αναλυτικά οι ποινές:

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

Ηλία Παναγιώταρος: 13 χρόνια

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρουλια: 5 κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κούζηλος: 7 κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Δολοφονία Φύσσα

Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ι. Άγγος: 9 έτη

Α. Αναδιώτης: 7 ετη

Γ. Δήμου: 7 έτη

Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

Γ. Πατέλης: 10 έτη

Γ. Σκάλκος: 7 έτη

Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

Αν. Πανταζής: 10 έτη

Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

Μ. Ευγενικός: 6 έτη

Θ. Μαρίας: 6

Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική