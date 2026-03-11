Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, προκειμένου να εκτίσει ποινή κάθειρξης πέντε ετών, όπως αποφάσισε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων κατά τη διάρκεια της δίκης για τη Χρυσή Αυγή.

Η Ζαρούλια, που κρίθηκε ένοχη για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, είχε καταδικαστεί και σε πρώτο βαθμό (σε κάθειρξη 6 ετών), όμως της είχε χορηγηθεί αναστολή μέχρι το Εφετείο.

Δεδομένων των εξελίξεων, η Ελένη Ζαρούλια οδηγείται τώρα για πρώτη φορά στη φυλακή, καθώς απορρίφθηκε και το αίτημά της για μετατροπή της ποινής της σε χρηματική.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή εκτέλεσης της ποινής με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τρία έτη για τους: Αλεξόπουλο Χρυσοβαλάντη, Αρβανίτη – Αβράμη Μιχαήλ, Γρέγο Αντώνιο, Στάθη Μπούκουρα και Δασκαλάκη Αριστόδημο.

Τέλος, το Εφετείο αποφάσισε να μετατραπεί η ποινή σε χρηματική – προς πέντε ευρώ ημερησίως – για τους: Νίκο Μίχο, Θωμά Μαρία, Ευγενικό Μάρκο, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζηδάκη.