Την Πέμπτη, 5 Μαρτίου, θα συνεχιστεί στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων η διαδικασία για τα ελαφρυντικά που ζητούν οι 42 κατηγορούμενοι, πλην εκείνων τα οποία ήδη δέχτηκαν οι δικαστές για 13 εκ των ενόχων, βάσει της πρωτόδικης απόφασης.

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση του για το πρωί της Πέμπτης, οπότε και θα ολοκληρωθούν τα αιτήματα των συνηγόρων κατηγορουμένων για ελαφρυντικά.

Ακολούθως, θα λάβει τον λόγο η εισαγγελέας της Έδρας για να προτείνει επί του θέματος. Τον τελικό λόγο θα έχουν οι δικαστές που θα αποφασίσουν αν και σε ποιους θα χορηγηθούν ελαφρυντικά, θέμα που θα κρίνει και το ύψος των ποινών.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε αναγνωρίσει ελαφρυντικά, κυρίως αυτό της μετεφηβικής ηλικίας, αλλά και άλλα, όπως πρότερος έντιμος βίος, σε 13 κατηγορούμενους. Μεταξύ αυτών και σε τέσσερις πρώην βουλευτές, καταδικασθέντες για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση: Στους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Αρβανίτη-Αβράμη Μιχάλη, Νίκο Μίχο και Ευστάθιο Μπούκουρα.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης, αιτήθηκαν, ανά περίπτωση, τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, των μη ταπεινών αιτίων, της μη εύλογης διάρκειας της δίκης, καθώς και της παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας. Τα μέλη της διευθυντικής ομάδας, ανάμεσα σε άλλους, έκαναν επίκληση στην ηλικία τους.

Ο συνήγορος του καταδικασμένου σε ισόβια και επιπλέον κάθειρξη για τη δολοφονία Φύσσα, Γιώργου Ρουπακιά, ζήτησε την αναγνώριση του πρότερου σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, αλλά και τη μη εύλογη διάρκεια της δίκης.

Από την πλευρά του Ηλία Κασιδιάρη, η συνήγορός του ζήτησε πρότερο σύννομο βίο, την καλή συμπεριφορά μετά την πράξη και τη μη εύλογη διάρκεια της δίκης.

Την αναγνώριση του πρότερου σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη ζήτησε ο συνήγορος της Ελένης Ζαρούλια, η οποία εάν δεν της αναγνωριστεί ελαφρυντικό από το δικαστήριο, είναι πιθανό μετά την καταδικαστική απόφαση να μπει για πρώτη φορά φυλακή, καθώς από το πρωτόδικο δικαστήριο της είχε χορηγηθεί αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

Το πρωί, παρόντων στο εδώλιο μόνο του Γιάννη Λαγού και του Ηλία Κασιδιάρη, οι δικαστές ομόφωνα κήρυξαν ενόχους τους 42 κατηγορούμενους, όπως και πρωτοδίκως, αποδεχόμενοι τελεσίδικα ότι η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση.

Οι δικαστές έθεσαν, με την κρίση τους, τη σφραγίδα της ποινικής καταδίκης του ναζιστικού τύπου σχηματισμού, «που ενδύθηκε τον μανδύα πολιτικού κόμματος». Η ετυμηγορία τους, σε μια ιστορική σύμπτωση, εκδίδεται από το τελευταίο Πενταμελές Εφετείο, δικαστικός σχηματισμός που έχει πλέον καταργηθεί.

Η επί της ενοχής απόφαση προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στην πλευρά των θυμάτων και των συνηγόρων τους, που μετά από πολυετή αγώνα, αισθάνθηκαν δικαιωμένοι.

Η Μάγδα Φύσσα, ακλόνητη στη θέση της στη δικαστική αίθουσα σε κάθε δικάσιμο, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης αγκάλιασε τους συνηγόρους της Υποστήριξης της Κατηγορίας και βγήκε έξω να μιλήσει στους συγκεντρωμένους. Καθώς τους πλησίαζε στα μεγάφωνα ακούγονταν τραγούδια του γιου της.

«Σήμερα ο Παύλος τούς τελείωσε, δίνοντας τη ζωή του όμως» είπε η κυρία Φύσσα. «Μπορέσαμε και τα καταφέραμε μετά από 12,5 χρόνια: Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Για την οικογένειά μου, για εμένα δεν υπάρχει δικαίωση. Ο Παύλος έφυγε… Αυτό που εύχομαι είναι να μην βρεθούν ποτέ μπροστά μου, να μην τους ξαναδώ στα μάτια μου, να μην ξανακούσω τη φωνή τους» σημείωσε με έντονη φόρτιση.