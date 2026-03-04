Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων που εξετάζει σε δεύτερο βαθμό την υπόθεση της Χρυσής Αυγής ετοιμάζεται σήμερα να ανακοινώσει την κρίση του για τους 42 κατηγορούμενους, έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία που κρατά ήδη τέσσερα χρόνια. Η απόφαση αυτή θα αποτελέσει την τελική, αμετάκλητη απάντηση της Δικαιοσύνης για μια υπόθεση που δεν έχει προηγούμενο: την ποινική διερεύνηση μιας οργάνωσης με ναζιστικά χαρακτηριστικά, η οποία από τα τάγματα εφόδου βρέθηκε στα έδρανα της Βουλής ως τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη το 2012.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, η πρόεδρος θα διαβάσει την ετυμηγορία των δικαστών, οι οποίοι αξιολόγησαν χιλιάδες σελίδες δικογραφίας, καταθέσεις, απολογίες και αποδεικτικά στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο εμβληματικές υποθέσεις: η δολοφονία του Παύλου Φύσσα και η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος Αιγύπτιων αλιεργατών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο η εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε την ενοχή και των 42 κατηγορούμενων, υιοθετώντας ουσιαστικά το σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης της 20ής Οκτωβρίου 2020, με την οποία κρίθηκε ότι η Χρυσή Αυγή συνιστά εγκληματική οργάνωση.

Τότε είχαν καταδικαστεί 50 κατηγορούμενοι για κακουργήματα, ανάμεσά τους σύσσωμη η 18μελής κοινοβουλευτική ομάδα του 2012.

Ως διευθυντική ομάδα είχαν κριθεί οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Παναγιώταρος, Γεώργιος Γερμενής, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Αρτέμιος Ματθαιόπουλος και Χρήστος Παππάς, ενώ οι υπόλοιποι πρώην βουλευτές είχαν θεωρηθεί ενταγμένοι στο εγκληματικό σχήμα.

Από τους 50 πρωτοδίκως καταδικασθέντες, επτά παραιτήθηκαν από την έφεση και ένας έχει αποβιώσει.

Έτσι, το Εφετείο αποφαίνεται σήμερα για 42 πρόσωπα: 18 πρώην βουλευτές που κατηγορούνται για διεύθυνση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και ακόμη 24 κατηγορούμενους ως μέλη.

Από αυτούς, οι 19 αντιμετωπίζουν επιπλέον βαριές κατηγορίες: οι 14 για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, που τον Σεπτέμβριο του 2013 έχασε τη ζωή του από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, πλαισιωμένου από τάγμα εφόδου, και πέντε για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Αμπουσίντ Εμπάρακ, όταν Αιγύπτιοι αλιεργάτες δέχθηκαν άγρια επίθεση στο σπίτι τους το 2012.

Εάν το δικαστήριο υιοθετήσει πλήρως την εισαγγελική πρόταση, η λέξη «ένοχος» θα ακουστεί 42 φορές στην αίθουσα. Σε μια τέτοια εξέλιξη, δεν αποκλείεται κάποιοι κατηγορούμενοι να οδηγηθούν –ίσως για πρώτη φορά– στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο εξετάζει όχι μόνο τις εφέσεις τους, αλλά και την εισαγγελική έφεση που ζητεί αυστηρότερες ποινές για τη διευθυντική ομάδα και ακόμη πέντε πρόσωπα.

Σήμερα κρατούμενοι παραμένουν ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, καθώς και οι Ιωάννης Λαγός και Ηλίας Κασιδιάρης.

Η διαδικασία ενδέχεται να απαιτήσει και νέα συνεδρίαση μέχρι να ακουστεί το «λύεται η συνεδρίαση» που θα σφραγίσει ιστορικά την ετυμηγορία για την οργάνωση που, σύμφωνα με την κατηγορία, λειτούργησε με παραστρατιωτική δομή και βίαιη δράση, επιχειρώντας να επιβάλει την παρουσία της στον δημόσιο βίο μέσω εκφοβισμού και επιθέσεων.

Η απόφαση αναμένεται με έντονο κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον, εντός και εκτός Ελλάδας.

Και αυτό διότι η Χρυσή Αυγή δεν υπήρξε απλώς ένα ακραίο πολιτικό μόρφωμα, αλλά –όπως έχει κρίνει η Δικαιοσύνη σε πρώτο βαθμό– μια νεοναζιστική οργάνωση που συνδέθηκε με δολοφονίες και οργανωμένη βία.

Η ιστορική αυτή δίκη υπενθυμίζει ότι ο φασισμός, είτε εμφανίζεται με στολή είτε με κοστούμι και κοινοβουλευτικό μανδύα, γεννά αποκλεισμό, μίσος και αίμα. Και ότι σε ένα κράτος δικαίου, η ανοχή απέναντι στη βία δεν είναι ουδετερότητα, είναι συνενοχή.