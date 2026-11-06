Διεκόπη για την προσεχή Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, η δίκη της 25χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Πάτρας, για την πολύκροτη υπόθεση των θανάτων τριών βρεφών.

Η κατηγορούμενη μετήχθη το πρωί της Παρασκευής στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να έχουν αναπτυχθεί τόσο εντός της δικαστικής αίθουσας όσο και στους γύρω δρόμους, προκειμένου να αποτραπούν εντάσεις.

Συγκέντρωση και πανό έξω από τα δικαστήρια

Έξω από το κτίριο των δικαστηρίων συγκεντρώθηκαν πολίτες σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, αναρτώντας πανό στη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν. Σε αυτά αναγράφονταν μηνύματα όπως: «Πέντε μικρές ψυχές, πέντε αθώες ψυχές – Δεν ήταν αριθμοί, δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ», καθώς και το ερώτημα «Το μεγάλο γιατί».

Οι τρεις θάνατοι στο μικροσκόπιο

Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης ακροαματικής διαδικασίας τίθενται οι συνθήκες θανάτου τριών βρεφών κατά το διάστημα 2021–2023:

Φεβρουάριος 2021: Ο θάνατος βρέφους έξι μηνών, παιδιού φιλικού προσώπου της κατηγορουμένης.

Ιούνιος 2022: Ο θάνατος του πρώτου της παιδιού, σε ηλικία μόλις 19 ημερών.

Οκτώβριος 2023: Ο θάνατος της δεύτερης κόρης της, σε ηλικία δύο μηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η κατηγορούμενη έχει προβεί σε σχετικές ομολογίες, ενώ με την επανέναρξη της διαδικασίας αναμένεται να εξεταστούν λεπτομερώς τα ιατροδικαστικά πορίσματα, οι εκθέσεις των πραγματογνωμόνων και οι καταθέσεις των μαρτύρων.

Ξεχωριστή δικογραφία για τον μικρό Παναγιωτάκη

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα δεν περιλαμβάνεται στο παρόν κατηγορητήριο. Η συγκεκριμένη περίπτωση εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο ανεξάρτητης έρευνας από τις δικαστικές αρχές, μέσω ξεχωριστής δικογραφίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δείτε βίντεο του tempo24 από την μεταγωγή της στα δικαστήρια της Πάτρας και όσα φώναξε η Μουρτζούκου, φανερά εκνευρισμένη στους δημοσιογράφους: