Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η δίκη για την υπόθεση διαρροής των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων Ελλήνων, μία υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση ενόψει των ευρωεκλογών του 2024.

Οι τρεις κατηγορούμενοι παρουσίασαν στην έδρα διαφορετικές εκδοχές για τη διαδρομή και τη διακίνηση του επίμαχου αρχείου, με αλληλοκατηγορίες και αντιφάσεις.

Ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας πως δεν είχε πρόσβαση στο αρχείο, δεν το κατέβασε και δεν το προώθησε. Επεσήμανε, δε, ότι είχε ήδη αποχωρήσει από τη θέση του από τον Αύγουστο του 2023 και ότι η παραίτησή του έγινε αποκλειστικά για λόγους «πολιτικής εκτόνωσης» της κρίσης.

Ο Μένιος Κορομηλάς, πρώην Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης της ΝΔ, υποστήριξε ότι έλαβε το αρχείο από άγνωστο νούμερο μετά από σχετική ενημέρωση του Μ. Σταυριανουδάκη και το προώθησε, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας, στον Ν. Θεοδωρόπουλο χωρίς να ελέγξει το περιεχόμενό του. Ο ισχυρισμός του, ωστόσο, αντιμετωπίστηκε με έντονη επιφύλαξη από την πρόεδρο και την εισαγγελέα.

Ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, που τότε ήταν Γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ, αμφισβήτησε ευθέως την εκδοχή του Μ. Κορομηλά, τονίζοντας ότι ο ίδιος είχε επαφή μόνο με τον Κορομηλά και ποτέ με τον Σταυριανουδάκη. Πρόσθεσε ότι το αρχείο έφτασε στα χέρια του μόλις έξι ώρες πριν την ψηφοφορία, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την προεκλογική του αξιοποίηση, ενώ άφησε αιχμές ότι ο Κορομηλάς «κάποιους καλύπτει» και ότι μετακυλίονται ευθύνες τρίτων προσώπων.

Η πρώην ευρωβουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για όσα συνέβησαν στο γραφείο της, λέγοντας χαρακτηριστικά «ό,τι έγινε είναι δική μου ευθύνη», αρνήθηκε όμως κατηγορηματικά ότι γνώριζε πως επρόκειτο για παράνομη διακίνηση δεδομένων.

Σε ότι αφορά την προέλευση της λίστας εξήγησε ότι ψάχνοντας επαφές για την καμπάνια ενημέρωσης της επιστολικής ψήφου, απευθύνθηκε στη ΝΔ και εκείνη την παρέπεμψε στον Ν. Θεοδωρόπουλο. Υποστήριξε ότι ζήτησε αποκλειστικά στοιχεία αποδήμων που είχαν δώσει τη συναίνεσή τους στο κόμμα, θεωρώντας τη λίστα απόλυτα νόμιμη.

Έτσι, παρέλαβε το αρχείο και το διαβίβασε στο γραφείο της χωρίς να το εξετάσει. Στη συνέχεια ενημερώθηκε από συνεργάτιδά της ότι περιείχε περίπου 25.000 εγγραφές (ονόματα, email, διευθύνσεις).

Πηγή: dikastiko.gr