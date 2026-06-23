Με επίκεντρο δύο κρίσιμα δικονομικά αιτήματα, την οπτικοακουστική κάλυψη των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα Τρίτη 23/6, η δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη, ενώ η διαδικασία εισέρχεται για ακόμη μία φορά σε φάση έντονων τοποθετήσεων από όλες τις πλευρές.

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας επανέφεραν στο δικαστήριο το αίτημα για ζωντανή ή συνολική τηλεοπτική αναμετάδοση της δίκης, καθώς και για την υποχρεωτική φυσική παρουσία των κατηγορουμένων στις συνεδριάσεις. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, η εισαγγελέας της έδρας τάχθηκε υπέρ της απόρριψης και των δύο αιτημάτων, ανοίγοντας τον δρόμο για τις σημερινές τοποθετήσεις.

Αναμένεται να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι έχουν ήδη αναπτύξει τις θέσεις τους, ενώ στη συνέχεια θα τοποθετηθούν εκ νέου οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας. Τον τελικό λόγο θα έχει το δικαστήριο, το οποίο καλείται να αποφασίσει επί των αιτημάτων.

Δίκη Τεμπών: Προηγούμενες απορρίψεις αιτημάτων από το δικαστήριο

Υπενθυμίζεται ότι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας έχει ήδη απορρίψει δύο ακόμη αιτήματα της πλευράς των υποστηρικτών της κατηγορίας. Το πρώτο αφορούσε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ειδικό ανακριτή του Αρείου Πάγου που χειρίζεται την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή. Το δεύτερο σχετιζόταν με την προσκόμιση εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του τότε αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη, για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι παραστάσεις στη δίκη και το εύρος της υπόθεσης

Στη διαδικασία παρίστανται συγγενείς θυμάτων, τραυματίες και επιβάτες της μοιραίας αμαξοστοιχίας, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για συγκεκριμένους κατηγορουμένους: τους τρεις σταθμάρχες της απογευματινής και βραδινής βάρδιας και τον προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας της κεντρικής και νότιας Ελλάδας.

Συνολικά, στο εδώλιο βρίσκονται 36 κατηγορούμενοι, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Οι κατηγορίες αφορούν παραλείψεις γύρω από τη σύμβαση 717, την εποπτεία του δικτύου, τη διαδικασία μετάταξης του σταθμάρχη, τη λειτουργία του σταθμού Λάρισας τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου και ζητήματα ασφάλειας στο κρίσιμο τμήμα Λάρισα – Νέοι Πόροι.

Τα αδικήματα και το εύρος των διώξεων

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, πέντε διαφορετικά αδικήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, που αποδίδεται σε 33 πρόσωπα, με αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, σοβαρούς τραυματισμούς και σημαντικές ζημιές σε υποδομές κοινής ωφέλειας.

Παράλληλα, 35 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημμελήματα ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, βαριάς και απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ τρία πρόσωπα κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος. Για το συγκεκριμένο αδίκημα, το δικαστήριο έχει ήδη απορρίψει ενστάσεις και έχει κάνει δεκτές τις παραστάσεις συγγενών και τραυματιών.

Επόμενες δικάσιμοι τον Ιούλιο

Η δίκη συνεχίζεται με εντατικό πρόγραμμα, καθώς για τον Ιούλιο έχουν οριστεί συνολικά έντεκα δικάσιμοι, με τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις στις δύο πρώτες εβδομάδες του μήνα, γεγονός που αναμένεται να επιταχύνει τη διαδικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.