Με την πρόταση της εισαγγελέως επί των αιτημάτων που υπέβαλε στο δικαστήριο η οικογένεια του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνις Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος ενώ επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του Νικόλαου Ναλμπάντη. Το κινητό είχε παραδοθεί στην αρραβωνιαστικιά του νεκρού μηχανοδηγού λίγες μέρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα και την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκε στο δικαστήριο προκειμένου να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια η πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστωθεί αν υπήρξε κάποια προσπάθεια επικοινωνίας με τον σταθμάρχη ή με κάποιο άλλο πρόσωπο αφότου η επιβατική αμαξοστοιχία αναχώρησε από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας. Η εισαγγελέας σήμερα πρότεινε να διαταχθεί η κατάσχεση του κινητού και να παραγγελθεί η σύνταξη αίτησης κατάσχεσης από το αρμόδιο αστυνομικό όργανο επιφυλασσόμενη για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.

Νωρίτερα υποβλήθηκαν στο δικαστήριο τρία νέα αιτήματα από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας. Το πρώτο αίτημα υπέβαλε δια των συνηγόρων του ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη Ασλανίδη και αφορά τα οστάρια που φυλάσσονται, σύμφωνα με όσα ανέφεραν στο δικαστήριο οι συνήγοροι του, στο Εφετείο Λάρισας. Συγκεκριμένα ζητείται να εντοπιστούν τα οστάρια, να καταμετρηθούν, να γίνει ταυτοποίηση και στη συνέχεια να διενεργηθούν ειδικές εξετάσεις σε κατάλληλα δείγματα για να διαπιστωθεί, όπως τόνισαν οι συνήγοροι η αιτία θανάτου. Να σημειωθεί πως τα συγκεκριμένα οστάρια εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν από διάφορα σημεία στη Λάρισα που μεταφέρθηκαν συντρίμμια των αμαξοστοιχιών και χώματα από το πεδίο της σύγκρουσης.

Τα άλλα δύο αιτήματα αφορούν την κλήση ως μαρτύρων των εφτά πρώην γενικών γραμματέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την περίοδο 2016-2023 και την προσκόμιση των εγγράφων που αντάλλασσε η ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Στη σημερινή συνεδρίαση κατέθεσαν επίσης συγγενείς των θυμάτων.

«Τα παιδιά μας φύγανε άδικα. Είναι θύματα ενός κράτους που δεν δείχνει σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή» κατέθεσε ο Λάζαρος Πορφυρίδης, πατέρας της Καλλιόπης Πορφυρίδου ενώ η μητέρα της, Άννα Καρατζόγλου, αφού αναφέρθηκε στην αγωνία των πρώτων στιγμών μόλις έμαθε για την σύγκρουση και στην εικόνα που αντίκρισε στα δύο νοσοκομείο της Λάρισας, τόνισε για την υπόθεση των παρεμβάσεων στον χώρο της σύγκρουσης: «με ποιο δικαίωμα σκόρπισαν το παιδί μου. Γιατί τόση βιασύνη, γιατί τόσος πανικός;» και συνέχισε λέγοντας: «γιατί απανθρακώθηκε το παιδί μου; Αν κάποιοι έκαναν σωστά την δουλειά τους, το παιδί μου θα ήταν σπίτι του. Αυτό που απαιτώ από εσάς εκτός από το να διευρύνετε το κατηγορητήριο, είναι να τιμωρήσετε όλους όσοι ευθύνονται για τον θάνατο του παιδιού μου. Η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη δεν είναι δεδομένη, εύχομαι να κερδηθεί».

Ο Δημήτρης Μπουρνάζης που έχασε τον πατέρα και τον αδερφό του στα Τέμπη κατέθεσε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο πατέρας και ο αδερφός μου χάθηκαν επειδή δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή. Είναι αδιανόητο. Θα ήθελα να αποδοθεί δικαιοσύνη γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούσε να είναι ο καθένας μας σε αυτό το τρένο. Οι ποινές πρέπει να είναι παραδειγματικές».

Η οικογένεια του ελεγκτή στην επιβατική αμαξοστοιχία, Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους κατέθεσε: «Από την επόμενη μέρα είμαστε ζωντανοί νεκροί. Από εκείνο το βράδυ καταστράφηκαν δύο οικογένειες. Είμαστε διαλυμένοι. Σε μια νύχτα όλα έσβησαν. Θερμή παράκληση ό,τι απόφαση πάρετε, βάλτε και το συναίσθημα του γονιού».

Ο Άγγελος Μπόζο γιος του υπαλλήλου στο κυλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Παυλίνι Μπόζο κατέθεσε: «Αν ξέραμε ότι ήταν έτσι η κατάσταση στα τρένα δεν θα τον αφήναμε να εργάζεται εκεί». Αναφέρθηκε επίσης σε όσα αντίκρισε τις πρώτες ώρες στο σημείο της σύγκρουσης και σε ένα «μπλε βανακι που έβαζαν μαύρες σακούλες» όπως τόνισε, προσθέτοντας πως είχε ακούσει από τον πατέρα του για γενικότερα προβλήματα στον σιδηρόδρομο όπως με τις «συχνές καθυστερήσεις».

Οι καταθέσεις των συγγενών συνεχίζονται αύριο Τετάρτη.