Μετά από μια σύντομη διακοπή εξαιτίας εντάσεων, η 22η δικάσιμος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών συνεχίζεται στη Λάρισα, ωστόσο τα πνεύματα οξύνθηκαν εκ νέου με την επανέναρξη της διαδικασίας.

Αυτή τη φορά, το κλίμα δυναμίτισε η παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού στην αίθουσα του ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, ύστερα από αρκετό καιρό. Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η είσοδός της προκάλεσε την αντίδραση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος στράφηκε προς το μέρος της και της απευθύνθηκε με έντονο ύφος. Από την πλευρά της, η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης και πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» τού έδωσε μια λακωνική απάντηση, λέγοντάς του: «Με εσένα θα ασχολούμαι;».

«Όχι» στην αναβολή της δίκης από την εισαγγελέα

Στο νομικό σκέλος, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας εισηγήθηκε την απόρριψη των αιτημάτων αναβολής της δίκης. Τα σχετικά αιτήματα είχαν υποβληθεί από τους συνηγόρους υπεράσπισης των στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, τα οποία κατηγορούνται παράλληλα και για την υπόθεση της σύμβασης 717 που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι συνήγοροι επικαλέστηκαν το άρθρο 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ζητώντας αναβολή με το σκεπτικό ότι η απόφαση της τρέχουσας δίκης εξαρτάται από τη δεύτερη εκκρεμή υπόθεση, για την οποία θα έπρεπε να αναμένεται αμετάκλητη απόφαση.

Εντούτοις, η εισαγγελέας, επικαλούμενη νομική θεωρία και νομολογία, αντέκρουσε το επιχείρημα, τονίζοντας ότι «δεν υφίσταται καμία εξάρτηση μεταξύ των δύο δικογραφιών» και πως η εν εξελίξει έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν αποτελεί προδικαστικό ζήτημα.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ίδια διευκρίνισε ότι απουσιάζει η «ταυτότητα της πράξης», αφού το εγκληματικό αποτέλεσμα διαφέρει: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει την οικονομική ζημία εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η παρούσα δίκη αφορά το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Απόρριψη επιπλέον αιτημάτων και ενστάσεων

Βασιζόμενη στο ίδιο σκεπτικό, η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν ως αβάσιμα και τα αιτήματα περί απαράδεκτου της ποινικής δίωξης (βάσει του άρθρου 57 του ΚΠΔ) για εκείνους τους κατηγορούμενους της ΕΡΓΟΣΕ των οποίων οι υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Παράλληλα, ζήτησε να απορριφθούν τόσο οι ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, όσο και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία επίσης εδράζονταν στη συσχέτιση των δύο δικογραφιών.

Τέλος, αναφορικά με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και την εκ μέρους τους άρνηση των κατηγοριών, η εισαγγελέας διατήρησε επιφύλαξη προκειμένου να τοποθετηθεί μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας.