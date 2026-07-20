Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη περνά στην επόμενη κρίσιμη φάση της μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου των ενστάσεων και των αυτοτελών ισχυρισμών από τους συνηγόρους υπεράσπισης.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πρόταση της Εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας σχετικά με τα αιτήματα των κατηγορουμένων, με κυριότερο αυτό της αναβολής της δίκης.

Η υπεράσπιση κατέθεσε τρία βασικά αιτήματα:

-Πρώτον, την αναβολή της δίκης με βάση το άρθρο 59 παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το οποίο προβλέπει αναμονή μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για άλλη συναφή υπόθεση.

-Δεύτερον, την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος.

-Τρίτον, την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον διαχωρισμό των δικογραφιών.

Το σκεπτικό πίσω από το αίτημα αναβολής

Το αίτημα κατέθεσαν οι συνήγοροι 16 στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος για τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Τα ίδια στελέχη είναι παράλληλα κατηγορούμενοι και στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορά την οικονομική διαχείριση και τις παρατάσεις της Σύμβασης 717 για τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση.

Υπενθυμίζεται πως για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου, όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ Hellenic Train, ΡΑΣ και του υπουργείου Μεταφορών.

Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για την επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, αδίκημα που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Το επιχείρημα της υπεράσπισης

Τα δύο κατηγορητήρια χαρακτηρίζονται ως «ταυτόσημα» ως προς τα πραγματικά περιστατικά. Οι συνήγοροι υποστηρίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος να διεξάγονται ταυτόχρονα δύο παράλληλες δίκες, σε Αθήνα και Λάρισα, με τους ίδιους μάρτυρες, πραγματογνώμονες και γεγονότα.

Πριν από τη διακοπή του Αυγούστου απομένουν συνολικά τρεις συνεδριάσεις, ενώ η επιστροφή στις δικαστικές αίθουσες έχει ήδη προγραμματιστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου.