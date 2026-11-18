Με καταθέσεις επιζώντων συνεχίστηκε σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Η κατάθεση του Γιάννη Νικολαΐδη, επιβάτη στο τρίτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας, αποτυπώνει με λεπτομέρειες όσα συνέβησαν το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

«Άκουσα ένα δυνατό φρενάρισμα. Μετά τη σύγκρουση ένιωθα ότι ήμουν σε ένα κλουβί και μας έλουζαν με καπνό. Αισθάνθηκα ότι θα πεθάνω, ότι θα ζήσω τον θάνατό μου. Πριν πηδήξω από το βαγόνι στα συντρίμμια μια κοπέλα μου είπε “μη με αφήνεις”. Με στοιχειώνει ότι δεν μπόρεσα να βοηθήσω και άλλους. Από το δυστύχημα έχω προβλήματα στην όρασή μου», είπε ο Γ. Νικολαΐδης.

Στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από τα συντρίμμια ήρθε σε επαφή με κάποιο υγρό το οποίο του προκάλεσε χημικά εγκαύματα στα μάτια και προβλήματα στην όραση.

Η αγωνιώδης αναζήτηση στα συντρίμμια

Ακολούθησε η κατάθεση του Γιώργου Λαζαρίδη, φίλου του πρώτου μάρτυρα με τον οποίο ταξίδευαν μαζί.

«Έψαχνα τον Γιάννη. Μετά από λίγο άκουσα να μου φωνάζει: «Γιώργο καίγομαι, καίγονται τα μάτια μου». Έβγαλα την μπλούζα για να σκουπίσω τα μάτια του. Έψαχνα ακόμα και χόρτα με υγρασία για να σκουπίσω τα μάτια του», ανέφερε ο Γ. Λαζαρίδης.

Κατά τη διάρκεια της 49ης συνεδρίασης, έγινε γνωστό ότι την 1η Δεκεμβρίου η Εισαγγελέας της έδρας θα ανακοινώσει την πρότασή της επί του αιτήματος για ταυτοποίηση 230 οσταρίων. Η δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.