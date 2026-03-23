Πλήθος κόσμου έχει φτάσει και διαδηλώνει έξω από την ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ».

Φοιτητές, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, όλοι μαζί, απλοί πολίτες διαμαρτύρονται για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη την πρώτη μέρα της δίκης στη Λάρισα.

Η ΕΛΑΣ έχει αναπτύξει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πέριξ του «Γαιόπολις» και κλούβες των ΜΑΤ να έχουν περικυκλώσει το συγκρότημα.

Τα συνθήματα «Το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί» και «καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη» αναγράφονται μεταξύ άλλων σε πανό που κρατούν οι διαδηλωτές, απέναντι από τις κλούβες.

Το αίτημα της κοινωνίας είναι ένα. Η απονομή Δικαιοσύνης.

