Την κατάσχεση των πρώτων φωτογραφιών και βίντεο που κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα οι δικαστικοί πραγματογνώμονες από το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη διέταξε σήμερα η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια της εξέτασης ενός εκ των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων της βασικής δικογραφίας που αφορά τα αίτια της σύγκρουσης. Οι ερωτήσεις προήλθαν από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και επικεντρώθηκαν στις ενέργειες που έκανε ο ίδιος όταν έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος, περίπου στις 4 τα ξημερώματα της 1ης Μαρτίου 2023.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι, όταν οι πραγματογνώμονες έφτασαν στα Τέμπη, η επιχείρηση διάσωσης βρισκόταν ακόμη σε πλήρη εξέλιξη. Πριν αποχωρήσουν από το σημείο, όπως είπε, κατέγραψαν φωτογραφίες και βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα. Σε σχετική ερώτηση συνηγόρου διευκρίνισε ότι το υλικό αυτό δεν παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές, αλλά παραμένει μέχρι σήμερα στο προσωπικό του αρχείο. Παράλληλα σημείωσε ότι στην πραγματογνωμοσύνη που συνέταξαν από κοινού με τον συνάδελφό του αξιοποιήθηκε συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό.

Μετά την απάντηση αυτή, οι συνήγοροι της υποστήριξης της κατηγορίας κατέθεσαν αίτημα προς το δικαστήριο να κατασχεθεί το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού που κατέγραψαν οι δύο πραγματογνώμονες εκείνες τις ώρες. Η εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε να γίνει δεκτό το αίτημα, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο υλικό ενδέχεται να σχετίζεται με το ζήτημα του φορτίου της εμπορικής αμαξοστοιχίας, όπως αυτό περιγράφεται στο κατηγορητήριο της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι στο κατηγορητήριο αναφέρεται πως οι πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορουμένους φέρεται να τελέστηκαν «προκειμένου να δυσχεράνουν την ανακριτική διαδικασία». Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για παρεμπόδιση της συλλογής κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξακρίβωση της αλήθειας, ιδίως σε ό,τι αφορά το επιμέρους ζήτημα του είδους του φορτίου που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου έκανε τελικά δεκτό το αίτημα, διατάσσοντας την κατάσχεση των ψηφιακών πειστηρίων. Η απόφαση αφορά τόσο τους υπολογιστές όσο και τους σκληρούς δίσκους στους οποίους ενδέχεται να είναι αποθηκευμένο το συγκεκριμένο υλικό από τους δύο πραγματογνώμονες.

Η διαδικασία της εξέτασης του μάρτυρα συνεχίζεται, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονη διαφωνία μεταξύ των συνηγόρων της υποστήριξης της κατηγορίας σχετικά με το κατά πόσο η κατάσχεση του υλικού πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα.

Σημειώνεται ότι αντικείμενο της δίκης αποτελεί η μη προσκόμιση των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης την 28η Φεβρουαρίου 2023, καθώς και η επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα. Ως αποτέλεσμα, όταν το υλικό παραδόθηκε τελικά στον εφέτη ανακριτή το καλοκαίρι του 2023, δεν κατέστη δυνατή η ανάκτησή του.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ένας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Interstar Security, η οποία από το 2017 έχει αναλάβει τη φύλαξη και τη βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ.

Τα αδικήματα που τους αποδίδονται είναι, κατά περίπτωση, υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (για το στέλεχος της Interstar), ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία στην απείθεια (για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ την περίοδο 2023-2025), καθώς και ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (για τον πρόεδρο του ΟΣΕ κατά την 28η Φεβρουαρίου 2023).

