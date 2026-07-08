Με συγκλονιστικές αποκαλύψεις και την ανάπτυξη των αυτοτελών ισχυρισμών από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης συνεχίστηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, στην οποία βρέθηκαν παρόντες τέσσερις από τους κατηγορουμένους (οι Χρήστος Διονέλης, Σπύρος Πατέρας, Παύλος Κουζής και Δημήτρης Νικολάου), οι τοποθετήσεις των νομικών εκπροσώπων έφεραν στο φως στοιχεία που προκαλούν αίσθηση.

«Ήταν η τρίτη μέρα που εκτελούσε μόνος του καθήκοντα»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η πρώτη επίσημη τοποθέτηση του συνηγόρου υπεράσπισης του σταθμάρχη Λάρισας, Βασίλη Σαμαρά. Ο συνήγορος, αφού τόνισε ότι «δεν μπορεί να μη στέκεται κάποιος γονυπετής σε αυτή τη διαδικασία» καθώς τα συναισθήματα είναι βαθιά και ειλικρινή, άνοιξε τα χαρτιά του αναφορικά με το επίπεδο ετοιμότητας του εντολέα του.

Όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά, ο κ. Σαμαράς επέστρεψε στον ΟΣΕ το 2022 με μηδενική προϋπηρεσία ως σταθμάρχης και έχοντας ελάχιστη εμπειρία στις νυχτερινές βάρδιες. «Ήταν ουσιαστικά η τρίτη ημέρα που εκτελούσε μόνος του καθήκοντα. Μέχρι τότε δεν είχε μείνει ποτέ μόνος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος, περιγράφοντας το πώς ο κατηγορούμενος βρέθηκε να διαχειρίζεται ένα τόσο κρίσιμο πόστο χωρίς την απαραίτητη εμπειρία.

Αίτημα για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πυρά κατά του σταθμάρχη που έφυγε νωρίτερα

Παράλληλα, στο προσκήνιο βρέθηκε και η υπερασπιστική γραμμή του προσωρινού προϊσταμένου επιθεώρησης, Δημήτρη Νικολάου, τον οποίο εκπροσωπεί ο ποινικολόγος Θεμιστοκλής Σοφός. Ο κ. Σοφός κατέθεσε αίτημα-«βόμβα» για προδικαστική παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Εισαγγελία), αμφισβητώντας τη συμβατότητα του διαχωρισμού της δικογραφίας με το Ενωσιακό Δίκαιο.

Ο κ. Σοφός χαρακτήρισε τις κατηγορίες σε βάρος του εντολέα του ως «αβάσιμες και αόριστες», τονίζοντας ότι ο κ. Νικολάου είχε ζητήσει 25 νέους σταθμάρχες και έλαβε μόλις 14, ενώ δεν ήταν στις αρμοδιότητές του η αξιολόγηση της εμπειρίας τους. Μάλιστα, εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του έτερου κατηγορούμενου σταθμάρχη, Κωνσταντίνου Παυλόπουλου, ο οποίος εκτελούσε την απογευματινή βάρδια. «Αποχώρησε νωρίτερα από τη βάρδια του. Αν είχε μείνει μέχρι τις 23:00 ως όφειλε, θα είχε ρυθμίσει τον προαστιακό», επεσήμανε με νόημα ο κ. Σοφός.

Η πρόεδρος της έδρας γνωστοποίησε ότι το δικαστικό πλάνο για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο περιλαμβάνει περίπου 10 συνεδριάσεις τον μήνα, με τις σχετικές ημερομηνίες να ανακοινώνονται επίσημα στις 21 Ιουλίου