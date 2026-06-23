Στη δικαστική διαδικασία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας κατέθεσαν τρία νέα αιτήματα.

Τα αιτήματα αυτά υποβλήθηκαν από τον κ. Αντώνη Ψαρόπουλο, ο οποίος είναι συνήγορος οικογενειών θυμάτων αλλά και πατέρας θύματος του δυστυχήματος.

Αναδιάταξη της σειράς εξέτασης μαρτύρων σε 6 θεματικές

Το πρώτο αίτημα που εισηγήθηκε επικαλούμενος το άρθρο 351 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο κ. Ψαρόπουλος είναι η τροποποίηση της σειράς με την οποία θα εξεταστούν οι μάρτυρες, προτείνοντας τον χωρισμό τους σε έξι συγκεκριμένες θεματικές ενότητες:

1η Θεματική: Μάρτυρες που βρέθηκαν και επιχείρησαν στο σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση (π.χ. διασώστες).

Μάρτυρες που βρέθηκαν και επιχείρησαν στο σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση (π.χ. διασώστες). 2η Θεματική: Μάρτυρες που σχετίζονται με την υποδομή και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου.

Μάρτυρες που σχετίζονται με την υποδομή και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. 3η Θεματική: Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι που θα καταθέσουν για την πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών.

Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι που θα καταθέσουν για την πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών. 4η Θεματική: Μάρτυρες για τις επιχειρήσεις και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος κατά τις επόμενες ημέρες.

Μάρτυρες για τις επιχειρήσεις και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος κατά τις επόμενες ημέρες. 5η Θεματική: Ιατροδικαστές, καθώς και μάρτυρες που συνδέονται με τη διαχείριση του ψηφιακού υλικού της υπόθεσης.

Ιατροδικαστές, καθώς και μάρτυρες που συνδέονται με τη διαχείριση του ψηφιακού υλικού της υπόθεσης. 6η Θεματική: Αυτόπτες μάρτυρες και επιζώντες της σιδηροδρομικής σύγκρουσης.

Κλήτευση νέων μαρτύρων εκτός κατηγορητηρίου

Το δεύτερο αίτημα αφορά την κλήση επιπλέον προσώπων που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό κατηγορητήριο. Συγκεκριμένα, προτάθηκε να κληθούν για κατάθεση, αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ για τη χρονική περίοδο 2023-2025, καθώς και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Interstar Security, η οποία έχει αναλάβει το έργο της φύλαξης και της βιντεοεπιτήρησης του δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

Προσκόμιση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τη Σύμβαση 717

Το τρίτο αίτημα αφορά την κατάθεση στο δικαστήριο των email και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που ανταλλάχθηκαν ανάμεσα στο Υπουργείο Μεταφορών και τους σιδηροδρομικούς οργανισμούς (όπως ο ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ) κατά το διάστημα 2021-2023, με αντικείμενο τη Σύμβαση 717.

Όπως εξήγησε ο κ. Ψαρόπουλος, το υλικό αυτό θεωρείται κομβικό προκειμένου το δικαστήριο να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις ευθύνες των προσώπων που διώκονται για το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Έπειτα από μια ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης, η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με την υποβολή περαιτέρω αιτημάτων από άλλους συνηγόρους της υποστήριξης της κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι, τα προηγούμενα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, που αφορούσαν την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών, αλλά και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στο τρέχον στάδιο της διαδικασίας απορρίφθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.