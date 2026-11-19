Με την κατάθεση της Αικατερίνης Μηνά, που επέβαινε στο δεύτερο βαγόνι, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Άκουσα σε κάποια φάση ένα μπαμ και πετάχτηκα πάνω στον αδερφό μου. Προσπάθησε να με κρατήσει, αλλά μετά αρχίσαμε να πεταγόμαστε ο ένας πάνω στον άλλον και απλά να βλέπουμε φωτιά από πάνω μας. Βλέπαμε την φωτιά να έρχεται. Υπήρχε πολύς καπνός και μύριζε σαν καμένο πλαστικό, αλλά πιο άσχημη μυρωδιά. Έξω επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι και βλέπαμε παντού φωτιές. Θυμάμαι να ακούω ουρλιαχτά και φωνές. Υπήρχε ένας πανικός», είπε η κα Μηνά.

Ο αδερφός της, Βασίλειος Μηνάς, κατέθεσε: «Πηδήξαμε από το βαγόνι σε ένα στρώμα από βαλίτσες που είχαμε κάνει. Κάποιοι δεν είχαν τις αισθήσεις τους. Μας ένοιαζε να φύγει ο κόσμος από την φωτιά».

Υπενθυμίζεται ότι η συνεδρίαση ξεκίνησε με την κατάθεση της Κατερίνας Αντωνοπούλου, επιβάτιδας, επίσης, του δεύτερου βαγονιού. Στη συνέχεια, κατά χρονολογική σειρά κατέθεσε η Σταυρούλα Καψάλη, που επέβαινε στο έκτο βαγόνι. «Έκανε τέσσερις-πέντε φορές πίσω μπρος το βαγόνι. Προσπαθούσε ο κόσμος να σπάσει τα τζάμια για να βγούνε γιατί η πόρτα δεν άνοιξε αμέσως. Άρχισε να έρχεται καπνός, μετά από πέντε-δέκα λεπτά άνοιξε η πόρτα», ανέφερε η κα Καψάλη.

«Θυμάμαι ένα μεγάλο κρότο, ένα μεγάλο μπαμ. Να χτυπάω από το ταρακούνημα στο κεφάλι και στο γόνατο. Ήταν σαν ταινία τρόμου. Άκουγα φωνές θα πεθάνουμε, θα πεθάνουμε», κατέθεσε ο Κυριάκος Μπουσνάκης, που επέβαινε στο πέμπτο βαγόνι.

Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της Ευδοκίας Τσαπάρη, επιβάτιδας του τρίτου βαγονιού, για τη στιγμή της σύγκρουσης και τον εκτροχιασμό του τρένου:

«Ήταν ένα έντονο φρενάρισμα, ένα δεύτερο φρενάρισμα, και λίγο πριν ολοκληρωθεί έφυγε και άρχισε να σέρνεται. Έσπασαν τα τζάμια μπήκε μέσα καπνός και σκόνη από το χώμα. Δεν είχαμε φως και ακούσαμε τον κόσμο να φωνάζει “βοήθεια, βγάλτε μας έχουμε εγκλωβιστεί”. Όταν άνοιξα τα μάτια μου είχα βρεθεί στο πάτωμα. Έβλεπα τον καπνό και άκουγα “βοήθεια”. Αυτό το “βοήθεια” νομίζω δεν θα σβηστεί από το μυαλό μου».

Η κα Τσαπάρη ολοκλήρωσε την κατάθεσή της περιγράφοντας τα τραύματα στο σώμα της από τη σύγκρουση, αλλά και το ψυχικό τραύμα που -όπως ανέφερε- την ακολουθεί μέχρι σήμερα:

«Ζούμε με φόβους ότι θα πεθάνουμε. Δεν μπορώ να συγχωρήσω ότι σε ένα κράτος το 2023, δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή. Δεν είμασταν εμπόρευμα να μην τους νοιάζει που είμαστε. Δεν είναι φυσιολογική ζωή αυτό που ζούμε».

Η Καλλιόπη Παναγιωτίδου, που επέβαινε στο έκτο βαγόνι, κατέθεσε: «Θυμάμαι να κοιτάω το κινητό μου και να χτυπάω το κεφάλι στο παράθυρο. Βλέπω μια μαυρίλα έξω και πάρα πολλές σπίθες. Προσπαθούσα με όλη τη δύναμή μου να κρατήσω τον εαυτό μου να μην χτυπήσει. Έμπαινε ένας μαύρος πυκνός καπνός και η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Δεν υπήρχε καμία βοήθεια από κανέναν. Φτιάξαμε μια ανθρώπινη αλυσίδα για να βοηθήσουμε τον κόσμο να ανέβει στον δρόμο».

Να σημειωθεί πως το δικαστήριο απέρριψε το σημερινό αίτημα του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, Λουκά Αποστολίδη, για την παρουσία των κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα με την Πρόεδρο να αναφέρει πως δεν προέκυψε λόγος εμφάνισής τους στο παρόν στάδιο της διαδικασίας.

Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.