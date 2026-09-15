Με την κατάθεση του Δημήτριου Μπέζα, πατέρα της Φραντζέσκας Μπέζα ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Είναι απογοητευτικό να βλέπεις τόσες καρέκλες άδειες» ήταν η πρώτη φράση του κ. Μπέζα ο οποίος έδειξε στους δύο από τους 36 κατηγορούμενους που βρίσκονταν στο δικαστήριο μια φωτογραφία της κόρης του στο κινητό του. «Έτσι σας την παρέδωσα» είπε ο κ. Μπέζας και συνέχισε: «Κατέστρεψαν την ζωή του παιδιού μου και των υπολοίπων. Μας παρέδωσαν μια δικογραφία τόμο. Εγώ δεν διάβασα μέσα κάτι που να γράφει τα αίτια που πέθανε η κόρη μου και ποιος ευθύνεται. Δεν αναφέρεται ούτε ποιός σκοτώθηκε ούτε για ποιο λόγο. Δεν ήταν ούτε ατύχημα, ούτε δυστύχημα. Ήταν επακόλουθο παραλείψεων».

Όπως γράφει το larissanet, ο κ. Μπέζας ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του ανέφερε πως με την απόφαση του δικαστηρίου ευελπιστεί «όσοι έχουν θέσεις ευθύνης να χάσουν τον ύπνο τους, μη γίνει στραβή. Να σκέφτονται αυτοί που είναι ζωντανοί να μην έχουν την ίδια μοίρα». Στη συνέχεια σε ερώτηση του συνηγόρου του Αντώνη Ψαρόπουλου σχετικά με τους κατηγορούμενους απάντησε πως «στα μάτια μου η βεντάλια θα έπρεπε να είναι πιο απλωμένη».

«Γιατί δεν υπάρχει η πυρόσφαιρα στην δικογραφία;»

Στη συνέχεια κατέθεσαν ο αδελφός και η μητέρα της 20χρονης φοιτήτριας. «Ζήτω να διερευνηθεί επιστημονικά τι συνέβη στην αδερφή μου στα τελευταία λεπτά της ζωής της» κατέθεσε ο Νικόλαος- Ανδρέας Μπέζας προσθέτοντας: «Γιατί δεν υπάρχει η πυρόσφαιρα στην δικογραφία; Γιατί η αδελφή μου πέθανε από την φωτιά; Η δικογραφία ολοκληρώθηκε χωρίς σημαντικά στοιχεία».

«Η Φραντσέσκα είναι στην καρδιά μου. Μου λείπει αφόρητα» κατέθεσε συναισθηματικά φορτισμένος ο κ. Μπέζας και στη συνέχεια ξεκίνησε η κατάθεση της μητέρας της Φραντζέσκας Μπέζα, Φωτεινής Κοκάλα.

» Ήμουν μία χαρούμενη μητέρα και ξαφνικά το σπίτι μας έγινε νεκροταφείο. Επέζησε της σύγκρουσης και αν δεν υπήρχε η φωτιά θα ήταν εδώ» κατέθεσε η κα Κοκάλα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ηχητικό όπου ακούγεται η κόρη της.

» Τα παιδιά μας έζησαν την κόλαση αυτή η σκέψη με συνθλίβει κάθε μέρα. Από εκείνο το σημείο δεν βρίσκω ηρεμία. Τι ήταν αυτό που έκαψε τα παιδιά; Για μας είναι ελλιπές το κατηγορητήριο. Η έρευνα έπρεπε να γίνει με τον ορθότερο τρόπο. Μας το οφείλει το Κράτος» ανέφερε η κα Κοκάλα προσθέτοντας: «Γιατί δεν διαφυλάχθηκε ο χώρος του δυστυχήματος; Στήσανε υπεργολαβίες πάνω στους ανθρώπους μας. Φέρθηκαν στα παιδιά μας με ιεροσυλία. Γιατί τέτοια βιασύνη; Τι ήθελαν να κρύψουν;»

Στη συνέχεια κατέθεσε: «Θέλω να μάθω πως πέθανε το παιδί μου.τι προκάλεσε την φωτιά. Θέλω να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει» και ολοκλήρωσε την κατάθεση της: «Δεν θέλω το όνομα της να βρίσκεται απλά σε μια πλάκα. Θέλω από αυτό το κακό να βγει κάτι καλό. Να αλλάξει κάτι όχι μόνο για το παιδί μου αλλά για τα παιδιά όλης της Ελλάδας».