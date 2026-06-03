Για όγδοη ημέρα συνεχίζεται η διαδικασία για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία διεξάγεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισα, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γαιόπολις). Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας (συγγενών και επιζώντων) σχετικά με την πρόταση της εισαγγελέως επί των ενστάσεων της παράστασης πολιτικής αγωγής.

H πρόταση της εισαγγελέα είχε κατευθύνσεις, η μία που αφορά τους συγγενείς και τους επιζώντες. Για την υποστήριξη της κατηγορίας ανέφερε να γίνει δεκτή η δήλωση παράσταση υποστήριξης κατηγορίας για το σύνολό τους με τις βασικές κατηγορίες, αλλά να απορριφθεί για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις κατηγορούμενους οι οποίοι συνδέονται με την απόφαση μετάταξης του σταθμάρχη που ήταν την μοιραία νύκτα στη Λάρισα. Επίσης ανέφερε να γίνει δεκτή η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας για τους Δικηγορικούς συλλόγους. Να απορριφθεί όμως για την Ένωση Μηχανικών Έλξης και να αποβληθεί επίσης από την Πολιτική αγωγή το Δημόσιο, να μη γίνει δεκτή δηλαδή η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας του Δημοσίου.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι των θυμάτων αντέκρουσαν την εισαγγελική πρόταση για την παράβαση καθήκοντος, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει σαφής αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της μετάταξης και του δυστυχήματος. Στις χθεσινές συνεδριάσεις ξεχώρισαν οι τοποθετήσεις του προέδρου του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσού, και του εκπροσώπου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Θεόδωρου Μαντά, οι οποίοι συμφώνησαν με την εισαγγελική πρόταση για τη δική τους παρουσία.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απουσία των κατηγορουμένων, καθώς στο εδώλιο βρέθηκαν μόλις 3 από τους 36. Η συνήγορος Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε την εικόνα βαρύτατη προσβολή και ακραία περιφρόνηση προς το δικαστήριο, προαναγγέλλοντας ότι θα ζητηθεί η βίαιη προσαγωγή τους ή η επιβολή της φυσικής τους παρουσίας.

Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων της υποστήριξης της κατηγορίας, τον λόγο θα λάβουν οι συνήγοροι υπεράσπισης, ενώ το δικαστήριο ανακοίνωσε την επιτάχυνση της διαδικασίας με τη διεξαγωγή 10 δικασίμων κατά τον μήνα Ιούλιο.