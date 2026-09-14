Συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ωστόσο σήμερα, το δικαστήριο πρέπει πρώτα να αποφανθεί επί του αιτήματος που υπέβαλλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

Αρχικά θα προτείνει η Εισαγγελέας, και αφού τοποθετηθούν οι συνήγοροι, το δικαστήριο στη συνέχεια θα ανακοινώσει την απόφασή του. Ακολούθως -όπως γράφει το larissanet- θα συνεχίσουν οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων που ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα σημαίνοντας παράλληλα την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Θυμίζουμε πως μέχρι στιγμής κατέθεσαν δέκα μάρτυρες συνολικά, και συγκεκριμένα η οικογένεια του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα, οι οικογένειες των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας Δημήτριου Μασσαλή και Σπύρου Βούλγαρη, ενώ κατέθεσε και ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου.

Να σημειωθεί πως το αίτημα υποβλήθηκε μετά την κατάθεση της κόρης του Γεώργιου Κουτσούμπα η οποία, όπως ανέφερε στο δικαστήριο, είχε υποβάλλει αίτημα στον Εφέτη Ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη για την άρση τηλεφωνικού απορρήτου του κινητού του σταθμάρχη. Το αίτημα του συνηγόρου αφορά την εξέταση του κινητού του σταθμάρχη ως προς τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας sim.