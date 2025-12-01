Δύο στελέχη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου Επικοινωνιών κατέθεσαν στην εν εξελίξει δίκη για τις υποκλοπές μέσω του Predator, με κατηγορούμενους τέσσερις επιχειρηματίες εμπλεκομένων εταιρειών.

Οι καταθέσεις επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο στους ελέγχους της Αρχής για την υπόθεση, με τους δύο μάρτυρες να διευκρινίζουν ότι οι έλεγχοι άρσης του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας περιορίζονται στις τυπικές διαδικασίες και όχι στο περιεχόμενο των διατάξεων και τους λόγους επισυνδέσεων.

«Ουδέποτε μπαίνουμε στην κρίση του εισαγγελέα» είπαν.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της ΑΔΑΕ, Μιχαήλ Σακκάς, από το 2016 έως το 2023, που κατέθεσε πρώτος, τόνισε ότι αρμοδιότητα της Αρχής ήταν να ελέγχει στους παρόχους και στην ΕΥΠ αν οι άρσεις απορρήτου πραγματοποιούνταν με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Είπε, επίσης, ότι για το Predator η ΑΔΑΕ κινήθηκε μετά την καταγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς νωρίτερα δεν γνώριζαν κάτι. Από τον έλεγχο, είπε ο μάρτυρας, διαπιστώθηκε ότι είχε εκδοθεί για δύο μήνες διάταξη άρσης απορρήτου.

Όπως κατέθεσε, οι έλεγχοι στην ΕΥΠ και στις εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής δεν ήταν απολύτως λεπτομερείς σε χώρους και ανθρώπινο δυναμικό. Η Αρχή, κατέθεσε ο μάρτυρας, κατέληξε ότι δεν διαπιστώθηκε συνεργασία της ΕΥΠ με παράνομο λογισμικό, προκαλώντας πολλές ερωτήσεις από την Έδρα ως προς τη βάση αυτού του συμπεράσματος.

Στο βήμα ανέβηκε στην συνέχεια ο πανεπιστημιακός, μέλος της ΑΔΑΕ, Δημήτρης Βέργαδος, ο οποίος είπε ότι είχε εντοπιστεί ότι ο αποστολέας παραπλανητικών SMS, προερχόταν από εταιρείες σε Θεσσαλονίκη και στο εξωτερικό. Για τις τελευταίες ζητήθηκαν, με δικαστική συνδρομή, πληροφορίες, πλην όμως δεν υπήρξε απάντηση.

Τέλος, στο δικαστήριο κατέθεσε και υπάλληλος μίας εκ των εμπλεκομένων εταιρειών, ο οποίος ανάμεσα σε άλλα είπε ότι ταξίδευε εκτός Ελλάδος γιατί «οι πωλήσεις γίνονταν στο εξωτερικό», συμπληρώνοντας πως «μιλούσαμε με κυβερνητικούς φορείς άλλων χωρών». Ο υπάλληλος, επικαλούμενος ρήτρες εμπιστευτικότητας, δήλωσε, ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει με ποια κυβερνητικά στελέχη άλλων χωρών συναντιόταν στο εξωτερικό για την παρουσίαση του λογισμικού.