Ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών η κρίσιμη συνεδρίαση με την απολογία του 60χρονου ιδιοκτήτη του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Πρόκειται για την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο τον Αύγουστο του 2024, όταν ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής έχασε τη ζωή του ακαριαία, μετά από σπάσιμο του παιχνιδιού στο οποίο επέβαινε.

Ο άτυχος νεαρός είχε πάει στο λούνα παρκ με τη μητέρα του και τον αδερφό του. Ανέβηκε σε περιστρεφόμενες καρέκλες χωρίς να ξέρει τι τον περιμένει…

Η πλαστική καρέκλα στην οποία καθόταν ξεκόλλησε και ο 19χρονος έπεσε με φόρα από το παιχνίδι, όπως δήλωσε σοκαρισμένος ο αδερφός του, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στη διπλανή θέση και είδε την τραγωδία να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του, ενώ η μητέρα των δύο παιδιών έβλεπε τον γιο της να σκοτώνεται από απόσταση λίγων μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης του λούνα παρκ αναμένεται να επικεντρώσει την απολογία του στο ότι ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να προβλέψει ή να φανταστεί το τραγικό αποτέλεσμα και τον θάνατο του νεαρού.

Σε ότι αφορά το παιχνίδι, αν και η επίσημη πραγματογνωμοσύνη είναι καταπέλτης -σημειώνοντας ότι το μοιραίο παιχνίδι αποτελούσε πρόχειρη «συρραφή κομματιών» με σοβαρά δομικά προβλήματα που οδήγησαν στο σπάσιμο- ο ιδιοκτήτης αναμένεται να ισχυριστεί ότι το συντηρούσε κανονικά και ότι το έθεσε σε λειτουργία μόνο αφού έλαβε τη σχετική πιστοποίηση.

Λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας, στην αίθουσα του δικαστηρίου προσήλθε ο πατέρας του αδικοχαμένου Γιάννη.

Η παρουσία του ήταν φορτισμένη συγκινησιακά, καθώς φορούσε μια μαύρη μπλούζα με το μήνυμα «Ποτέ ξανά αδικοχαμένα παιδιά», στην οποία αναγραφόταν η ημερομηνία της μαύρης επετείου της τραγωδίας που του στέρησε τον γιο του.