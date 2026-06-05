Με την υποβολή ένστασης από την πλευρά της υπεράσπισης ξεκίνησε την Παρασκευή 05/06 στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη, που διεκόπη για τις 17 Ιουνίου. Ο άλλοτε καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου κάθεται ξανά στο εδώλιο του κατηγορουμένου για τις υποθέσεις βιασμών ανηλίκων, με την υπεράσπισή του να επιχειρεί εξ αρχής να «αφοπλίσει» το νομικό οπλοστάσιο της Εισαγγελίας.

Παρόντες στο δικαστήριο ήταν και οι τρεις άντρες, οι καταγγελίες των οποίων έφεραν ενώπιον της Δικαιοσύνης τον καλλιτέχνη.

Με την εκφώνηση του ονόματός του, ο κατηγορούμενος δήλωσε στο δικαστήριο ότι είναι άνεργος, διευκρινίζοντας στη συνέχεια πως το τελευταίο διάστημα «κάνω ιδιαίτερα μαθήματα στα Αρχαία και στην Ιστορία ως φιλόλογος».

Ο Δ. Λιγνάδης, σε πρώτο βαθμό, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για βιασμούς δύο 17χρονων το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ αθωώθηκε κατά πλειοψηφία για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου. Στην απόφαση ασκήθηκε έφεση από την Εισαγγελία Εφετών στο σκέλος που αφορά την αθώωση του καλλιτέχνη αλλά και ως προς το ύψος της ποινής που επέβαλε το ΜΟΔ.

Η ένσταση της υπεράσπισης: «Αόριστη και άκυρη η έφεση»

Αμέσως μετά την έναρξη της διαδικασίας, οι συνήγοροι του Δημήτρη Λιγνάδη κατέθεσαν ένσταση με την οποία ζητούν την ακύρωση της εισαγγελικής έφεσης. Σύμφωνα με το σκεπτικό που ανέπτυξε η υπεράσπιση του σκηνοθέτη, η έφεση που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς το σκέλος της αθώωσης του κατηγορουμένου για τον βιασμό ενός 16χρονου.

«Η έφεση είναι άκυρη γιατί παραθέτει μόνο εξιστόρηση περιστατικού και δεν αντικρούει ουσιαστικά το σκεπτικό της αθωωτικής κρίσης», υποστήριξε ο συνήγορος υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη, συμπληρώνοντας: «Εμφανίζεται κάποιος δέκα χρόνια μετά και λέει “μου έκανε αυτό”, χωρίς κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Αντιθέτως υπάρχουν στοιχεία ότι δεν ισχύει η καταγγελία».

Εν μέρει συμφωνία από την Εισαγγελέα της έδρας

Η εξέλιξη που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στην αίθουσα ήταν η τοποθέτηση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία συμφώνησε εν μέρει με το σκεπτικό της υπεράσπισης του καλλιτέχνη.

Η εισαγγελική λειτουργός επεσήμανε στο δικαστήριο ότι κάθε εισαγγελική έφεση οφείλει βάσει νόμου να διαθέτει πλήρως εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ειδικότερα όταν στρέφεται κατά αθωωτικής απόφασης, ειδάλλως πρέπει να απορρίπτεται ως αβάσιμη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο σκέλος που αφορά την πρωτόδικη αθώωση του Λιγνάδη για τον 16χρονο, η έφεση πράγματι δεν αναπτύσσει επαρκώς τους λόγους που θα δικαιολογούσαν την ανατροπή της κρίσης του πρώτου δικαστηρίου.

Μάλιστα, η εισαγγελέας έκρινε ότι το δεύτερο σκέλος της έφεσης, το οποίο αφορά το ύψος της ποινής των 12 ετών (το οποίο η Εισαγγελία θεωρεί χαμηλό), είναι επαρκώς και ορθώς αιτιολογημένο.

Στις 17 Ιουνίου η κρίσιμη απόφαση

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, αφού άκουσε τα επιχειρήματα των δύο πλευρών και την πρόταση της εισαγγελέως, αποφάσισε να επιφυλαχθεί. Η τελική κρίση του δικαστηρίου επί της ένστασης ακυρότητας προσδιορίστηκε για τη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου.

Η απόφαση αυτή θεωρείται κομβική για την εξέλιξη της δίκης. Εάν το δικαστήριο κάνει δεκτή την ένσταση της υπεράσπισης, τότε ο Δημήτρης Λιγνάδης θα δικαστεί στο Εφετείο μόνο για τις δύο περιπτώσεις των 17χρονων για τις οποίες έχει ήδη καταδικαστεί, χωρίς τον κίνδυνο να ανοίξει ξανά η τρίτη υπόθεση βιασμού. Σε αντίθετη περίπτωση, η δίκη θα συνεχιστεί κανονικά για το σύνολο του κατηγορητηρίου.

Το δικαστήριο αφού έγινε η κλήρωση των ενόρκων, διέκοψε την συνεδρίασή του.