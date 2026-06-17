Σε μια σημαντική δικαστική ανατροπή, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας έκανε δεκτή την έφεση που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας κατά της πρωτόδικης απόφασης για τον Δημήτρη Λιγνάδη. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου θα δικαστεί ξανά από μηδενική βάση για τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων και νεαρών ατόμων, με ορατό το ενδεχόμενο να τύχει δυσμενέστερης ποινικής αντιμετώπισης από εκείνη της πρωτόδικης κρίσης.

Το σκεπτικό της απόφασης για τον Λιγνάδη

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, κρίνοντας ότι η έφεση του εισαγγελέα Εφετών είναι τυπικά και ουσιαστικά δεκτή. Με την απόφαση αυτή, η δικαστική διαδικασία μπαίνει σε νέα τροχιά, καθώς το Εφετείο θα κληθεί να εξετάσει εκ νέου τα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρίες και το σκεπτικό της πρωτοβάθμιας καταδίκης για τις συγκεκριμένες πράξεις.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτοδίκως ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών για δύο βιασμούς, ωστόσο του είχε χορηγηθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, γεγονός που είχε προκαλέσει τότε έντονες αντιδράσεις.

Η δίκη διακόπηκε για αύριο Πέμπτη 18/06, προκειμένου το δικαστήριο να αποφανθεί επί αιτήματος της υπεράσπισης για τον διορισμό ειδικού συμβούλου, ψυχολόγου ή ψυχιάτρου, ως πραγματογνώμονα. Το αίτημα κατατέθηκε προκειμένου ο πραγματογνώμονας να αξιολογήσει τους καταγγέλλοντες.

Η εισαγγελέας υποστήριξε το σχετικό αίτημα, προτείνοντας όμως να αναβληθεί η δίκη προκειμένου ο ειδικός επιστήμονας να προετοιμάσει τους μάρτυρες και να βρίσκεται στην δικαστική αίθουσα κατά την εξέτασή τους στο ακροατήριο.