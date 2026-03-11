Οι αστυνομικοί της διμοιρίας των ΜΑΤ, η οποία συνέδραμε τη διμοιρία του Γιώργου Λυγγερίδη το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023 στου Ρέντη, έκαναν λόγο στις καταθέσεις τους για οργανωμένη και στοχευμένη επίθεση σε βάρος τους, στη δίκη η οποία συνεχίζεται.

«Σφοδρές επιθέσεις»

Οι αστυνομικοί είπαν στις καταθέσεις τους ότι μετά τον τραυματισμό του 30χρονου έλαβαν εντολή να μεταβούν στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Εκεί, όπως είπαν, μετά από 20 λεπτά «σφοδρών επιθέσεων» κατάφεραν να απωθήσουν τους δράστες, οι οποίοι πετούσαν σε βάρος τους αντικείμενα και φωτοβολίδες.

«Όταν ήταν μέσα στο γήπεδο συνέχισαν να μας πετάνε πράγματα, να μας βρίζουν και να μας απειλούν. Κάποιοι από αυτούς ανέβηκαν και στη θύρα του γηπέδου. Πετούσαν μπουκάλια, πέτρες και δύο φωτοβολίδες», κατέθεσε μάρτυρας αστυνομικός, ενώ ένας άλλος επισήμανε ότι «κάποιοι εκ των δραστών είχαν διακριτικά του Ολυμπιακού».

Στοχευμένη επίθεση – Κινδυνεύσαμε

Οι αστυνομικοί, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε εκείνο το βράδυ, κατέθεσαν ότι «Όταν φτάσαμε κατά τις 21.30 η διμοιρία του Λυγγερίδη δεχόταν ακόμα επιθέσεις. Έξω από το γήπεδο ήταν γύρω στα 150 άτομα, στον προαύλιο χώρο του γηπέδου γύρω στα 50. Κάναμε χρήση δακρυγόνων για να βοηθήσουμε τη διμοιρία. Τους απωθήσαμε. Συνέχισαν να μας πετούν ξύλα, μπουκάλια, πέτρες. Ήταν στοχευμένη επίθεση. Κινδυνεύσαμε. Μας πετούσαν μάρμαρα. Φώναζαν θα σας σκοτώσουμε δεν ξέρετε πού έχετε μπλέξει, κωλόμπατσοι».

Μάρτυρας αστυνομικός κατά την κατάθεσή του υποστήριξε ότι κάποια στιγμή ένα πρόσωπο με καλυμμένα χαρακτηριστικά βγήκε από το γήπεδο λέγοντας: «σταματήστε, τέλος. Μπείτε μέσα στο γήπεδο. Ήταν σαν επικεφαλής», είπε ο μάρτυρας.

Οι μάρτυρες δέχτηκαν ερωτήσεις τόσο από την έδρα όσο και από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων για την επίθεση που είχαν δεχθεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στο ΣΕΦ το 2022. «Τα επεισόδια ήταν της ίδιας επικινδυνότητας, εφόσον είχαν στόχο εμάς. Στο ΣΕΦ είχε παραπάνω φωτοβολίδες. Στον Ρέντη δεν είχαμε μολότοφ στη δική μας διμοιρία», είπαν.

Σημειώνεται ότι η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα με καταθέσεις άλλων μαρτύρων.