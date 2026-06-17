Ένταση, οργισμένες αντιδράσεις από την οικογένεια του αδικοχαμένου αστυνομικού και εισαγγελικό αίτημα για τη σύλληψη μάρτυρα με την κατηγορία της ψευδορκίας σημάδεψαν τη νεότερη συνεδρίαση στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη.

Αιτία στάθηκε η στάση ενός νεαρού μάρτυρα (16 ετών κατά τον χρόνο της προανάκρισης), ο οποίος ενώπιον του δικαστηρίου αναίρεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει αρχικά, ισχυριζόμενος ότι είχε αναγνωρίσει 13 κατηγορούμενους υπό το καθεστώς αστυνομικής πίεσης.

Τον Ιανουάριο του 2024, ο νεαρός φίλαθλος του Ολυμπιακού είχε δώσει μια τετράωρη, λεπτομερή κατάθεση στους αστυνομικούς, κατονομάζοντας και αναγνωρίζοντας 13 από τους βασικούς κατηγορούμενους. Στο δικαστήριο, ωστόσο, αρνήθηκε τα πάντα, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της έδρας:

Πρόεδρος: Ο ένας κρατούσε πέτρες είπατε, ο άλλος κρατούσε φωτοβολίδα. Άλλος καπνογόνα. Είπατε συγκεκριμένα πράγματα. Και ονόματα. Είπατε για παράδειγμα ο (….) έσπαγε πέτρες και τις μοίραζε στους άλλους.

Μάρτυρας: Όχι, δεν μπορούσα να το δω αυτό γιατί δεν έβλεπα έξω.

Πρόεδρος: Ή λέγατε ψέματα στην αστυνομία, κύριε μάρτυρα ή λέτε ψέματα εδώ.

Μάρτυρας: Ότι είπα τότε ήταν ψέματα. Την αλήθεια τη λέω σήμερα εδώ.

Πρόεδρος: Αυτά τα άτομα όπως τα είπατε θα μπουν στη φυλακή μόνο από τη δική σας κατάθεση.

Μάρτυρας: Δεν το σκέφτηκα. Ήξερα ότι θα πω την αλήθεια στο δικαστήριο.

Το σκεπτικό του μάρτυρα και η εισαγγελική παρέμβαση

Ο εισαγγελέας πίεσε τον μάρτυρα ζητώντας εξηγήσεις για τον τρόπο που διαμορφώθηκε η αρχική του κατάθεση:

Εισαγγελέας: Μας λέτε ότι επειδή πιεστήκατε, είχατε τη διαύγεια να πλάσετε μια διαφορετική ιστορία για κάθε έναν από τους 13 που αναγνωρίσατε;

Μάρτυρας: Από το άγχος το έκανα, ναι. […] Δεν θέλω να έχω το βάρος στη συνείδησή μου. Τα είπα όλα αυτά τότε γιατί ήθελα να γυρίσω γρήγορα σπίτι μου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δικηγόρου των κατηγορουμένων για το αν φοβήθηκε μήπως βρεθεί ο ίδιος στη θέση του κατηγορουμένου, ο νεαρός αρνήθηκε, προσθέτοντας: «Αγχώθηκα. Δεν ήξερα τη διαδικασία. Ήταν ένας καλός αστυνομικός που δεχόταν ό,τι έλεγα και ένας κακός αστυνομικός που κοπάναγε τα χέρια στο τραπέζι».

Μετά από αυτό, ο εισαγγελέας δήλωσε ότι σταματά τις ερωτήσεις και ζήτησε επίσημα από το δικαστήριο τη σύλληψη και κράτηση του μάρτυρα για ψευδορκία: «Σταματώ να κάνω ερωτήσεις. Ζήτω από το δικαστήριο να κρατηθεί ο μάρτυρας».

Αντιδράσεις των γονέων του Λυγγερίδη

Η τοποθέτηση των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο μάρτυρας λέει την αλήθεια σήμερα στο δικαστήριο και κατηγόρησαν τον εισαγγελέα ότι βιάστηκε να πάρει θέση, πυροδότησε την οργή της οικογένειας Λυγγερίδη, οδηγώντας σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης.

Η μητέρα του αστυνομικού, Ευγενία Λυγγερίδη, είπε σύμφωνα με την ΕΡΤ: «Πώς συμπίπτει αυτό που φαντάστηκε να είναι πραγματικότητα… Είναι φοβισμένοι, έχουν δεχτεί πιέσεις να μην φανερώσουν πρόσωπα».

Ο πατέρας του αστυνομικού, Θανάσης Λυγγερίδης, ανέφερε: «Όταν έρχεται να καταθέσει ένας μάρτυρας ο οποίος καίει κόσμο, εάν συνεχίσει να τους καίει δεν θα τον ξαναδεί η μάνα του. Αυτό είδα σήμερα εδώ. Αυτοί οι μάρτυρες φοβούνται για τη ζωή τους γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με εγκληματική οργάνωση χειρότερη από τη Χρυσή Αυγή».

Η συνήγορος της οικογένειας, Νίκη Ιακωβίδου, πρόσθεσε: «Σήμερα ήρθε να μας πει ότι όλα όσα περιέγραψε τόσο αναλυτικά, αποτελούσαν προϊόν μυθοπλασίας και φαντασίας».

Παρά το άμεσο αίτημα του εισαγγελέα, η έδρα διευκρίνισε ότι η τελική απόφαση του δικαστηρίου για την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης θα ληφθεί με την ολοκλήρωση της ακροαματικής και αποδεικτικής διαδικασίας της δίκης.