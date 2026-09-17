Με ξεκάθαρη οργή και απογοήτευση παρακολουθεί η οικογένεια του Γιώργου Λυγγερίδη την εξέλιξη της ακροαματικής διαδικασίας, επαναφέροντας μετ’ επιτάσεως το αίτημα να μεταφερθεί η δίκη στην αίθουσα του Εφετείου, αλλά και να παρίστανται υποχρεωτικά αυτοπροσώπως οι κατηγορούμενοι.

Η μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού, σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, ξεκαθάρισε πως προτίθεται να χτυπήσει ξανά την πόρτα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για το ζήτημα της μεταφοράς της δίκης. Αναφερόμενη στην κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της, χαρακτηρίζοντάς τον «φοβισμένο» και τονίζοντας πως η οικογένεια περίμενε να εισφέρει πολύ περισσότερα και πιο ουσιαστικά στοιχεία για την υπόθεση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος απαίτησε σε έντονο ύφος την ορθή απονομή της δικαιοσύνης, ενώ δεν δίστασε να αποκαλέσει «δολοφόνους» τους κατηγορουμένους. Και εκείνος στάθηκε στην κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν προέκυψαν οι απαντήσεις που προσδοκούσε η πλευρά των συγγενών.

Η κατάθεση για το σήμα της επίθεσης

Από την πλευρά του, ο προστατευόμενος μάρτυρας κατέθεσε κρίσιμες λεπτομέρειες για τη νύχτα των επεισοδίων, ωστόσο απέφυγε να δώσει συγκεκριμένα ονόματα. Όπως υποστήριξε, υπήρξε συγκεκριμένο πρόσωπο που έδωσε το σήμα προκειμένου να εξέλθουν από το κλειστό γήπεδο περίπου 60 με 80 άτομα. Μάλιστα, σημείωσε πως έχει αναγνωρίσει τον συγκεκριμένο καθοδηγητή μέσα από φωτογραφίες, ωστόσο αρνήθηκε να τον κατονομάσει ενώπιον του δικαστηρίου.

Όσον αφορά τους τρεις βασικούς κατηγορούμενους, ο μάρτυρας ξεκαθάρισε πως δεν υπέπεσαν στην αντίληψή του ούτε την ώρα των συμπλοκών, ούτε όμως και στον χώρο των μεταγωγών. Εντούτοις, μετέφερε την πληροφορία που είχε ακούσει, σύμφωνα με την οποία τρία άτομα κατάφεραν να διαφύγουν από το σημείο παριστάνοντας τους αθλητές και επιβιβαζόμενα στο πούλμαν της ομάδας.

Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει πως δεν έχει την απόλυτη βεβαιότητα ότι πρόκειται για τα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα. Τέλος, στην κατάθεσή του έκανε λόγο και για πώληση εισιτηρίων έξω από την αθλητική εγκατάσταση.

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου.