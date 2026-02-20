«Πανηγύριζαν αφού χτύπησαν τον Γιώργο και συνέχιζαν να μας επιτίθενται με φωτοβολίδες σε ευθεία βολή. Δεν πίστεψα ούτε στιγμή ότι επρόκειτο για αναρχικούς. Ήταν οργανωμένοι οπαδοί. Και μετά τον τραυματισμό του Λυγγερίδη, η αγριότητα κλιμακώθηκε», κατέθεσε αστυνομικός στο δικαστήριο, περιγράφοντας σκηνές ωμής βίας.

Οι νέες μαρτυρίες στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη, που έχασε τη ζωή του το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023, προκαλούν σοκ και οργή. Αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο, μιλούν για πρωτοφανή ένταση, οργανωμένη δράση και επιθέσεις με ναυτικές φωτοβολίδες που εκτοξεύονταν ευθεία κατά των δυνάμεων.

Σύμφωνα με την κατάθεση αστυνομικού που βρισκόταν στο σημείο, υπήρχε ενημέρωση ότι τα άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια «είχαν φύγει από το Καραϊσκάκης» και συμπληρώνει: «Θεωρώ πως επρόκειτο για άτομα του Ολυμπιακού». Άλλος συνάδελφος του άτυχου αστυνομικού, που ήταν παρών τη στιγμή που ο Γιώργος Λυγγερίδης χτυπήθηκε από τη φωτοβολίδα, ανέφερε πως «το μένος τους έδειχνε ότι ήταν εγκληματίες, δολοφόνοι».

Οι αστυνομικοί της διμοιρίας του περιέγραψαν καταιγισμό επιθέσεων, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή όγκο πυρομαχικών», τα οποία, όπως ενημερώθηκαν αργότερα, προέρχονταν από τον χώρο του γηπέδου.

«Φώναζαν υβριστικά συνθήματα. «Σήμερα θα πεθάνετε, θα γίνει ο τάφος σας», μας έλεγαν», κατέθεσε μάρτυρας.

Ιδιαίτερη ένταση προκάλεσε και η στάση της οικογένειας του αστυνομικού. Οι δικηγόροι προσκόμισαν φωτογραφία από πρόσφατο αγώνα μπάσκετ στο ΣΕΦ, όπου φίλαθλοι είχαν αναρτήσει πανό στήριξης σε βασικό κατηγορούμενο. Η μητέρα του, Ευγενία Λυγγερίδη, εμφανώς συγκινημένη, σχολίασε πως δεν μπορεί να γίνεται λόγος για «μεμονωμένα περιστατικά», όταν δημόσια εκφράζεται τέτοια υποστήριξη.

Το ίδιο πανό φέρεται να αναρτήθηκε και στον αγώνα Ολυμπιακός–Λεβερκούζεν στο γήπεδο Καραϊσκάκη, ενισχύοντας σύμφωνα με την οικογένεια την άποψη, ότι οι δράστες δεν ήταν αναρχικοί, αλλά οργανωμένοι οπαδοί που συνδέονται με τη Θύρα 7.

«Εδώ δικάζουμε τη Θύρα 7. Δεν δικάζουμε αναρχικούς ούτε άλλους. Τα πανό αυτά δεν τα σηκώνει κανείς άλλος», δήλωσε ο πατέρας του αστυνομικού, Θανάσης Λυγγερίδης, τονίζοντας πως είδε το ίδιο σύνθημα και σε προηγούμενο αγώνα.

Η δίκη συνεχίζεται σε κλίμα βαριάς φόρτισης, με τις καταθέσεις να σκιαγραφούν ένα σκηνικό βίας που κορυφώθηκε με τη δολοφονική επίθεση στον Γιώργο Λυγγερίδη.

Καταγγελίες για συγκάλυψη

Πριν από λίγο χρονικό διάστημα είχαν γίνει πολύ σοβαρές καταγγελίες περί συγκάλυψης και παροχής προστασίας σε υπόπτους για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, οι οποίες ήρθαν στο φως, Ο επικεφαλής διμοιρίας των ΜΑΤ, κατέθεσε ότι ανώτερος αξιωματικός φέρεται να διευκόλυνε τη διαφυγή των δραστών το μοιραίο βράδυ, επιτρέποντάς τους να «σπάσουν» τον αστυνομικό κλοιό και να προσποιηθούν τους αθλητές, ώστε να αποφύγουν τη σύλληψη.