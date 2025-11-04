Στην άσκηση ποινικής δίωξης για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και έκδοσης ψευδούς βεβαίωσης προχώρησε η εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου σε βάρος των λιμεναρχών Χαλκίδας και Ερέτριας για την υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη.

Σύμφωνα με όσα είπαν οι συνήγοροι της οικογένειας του πολιτικού κατά την έναρξη της δίκης, «η Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου έκανε, εν μέρει, δεκτές, κατ’ ουσίαν, τις προσφυγές της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη και του αυτόπτη μάρτυρα, κατά των αποφάσεων της Εισαγγελέως του Ναυτοδικείου Πειραιά, που απέρριπτε τις σχετικές εγκλήσεις τους, για παραβατικές συμπεριφορές προανακριτικών υπαλλήλων, προκειμένου να συγκαλυφθεί η στυγερή δολοφονία, με την εκδοχή του ατυχήματος».

Με την διάταξη 35/2025 της Εισαγγελέως του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου παραγγέλθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης, σε βάρος του Πλοιάρχου του Λιμενικού Σώματος, Φ. Κ. και του Πλωτάρχη του Λιμενικού Σώματος, Χ. Κ., υπεύθυνων Λιμεναρχείων Χαλκίδας και Ερέτριας, για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία, κατά συρροή και κατά συναυτουργία και για έκδοση ψευδούς βεβαίωσης.

«Η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει, με τρόπο ανακριτικά διακριβωμένο, ότι στελέχη των Λιμεναρχείων Χαλκίδας και Ερέτριας, για να καλύψουν τους ψαράδες-συνεργάτες τους, με τρόπο οργανωμένο και μεθοδικό, επιχείρησαν να αμφισβητήσουν τις καταθέσεις του αυτόπτη μάρτυρα, για όσα είδε και περιέγραψε, ως προς τα γεγονότα της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη, από τους κατηγορουμένους ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Η δίωξη που ασκείται αφορά στο γεγονός ότι τα στελέχη του Λιμενικού υπαγόρευσαν και κατέγραψαν ψευδή κατάθεση του μάρτυρα Α., με την οποία τον εμφάνιζαν να αναιρεί, δήθεν, όσα είχε, ήδη, καταθέσει και να δηλώνει, αντιθέτως, ότι δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας» είπαν μεταξύ άλλων, συμπληρώνοντας πως η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει, τεκμηριωμένα, τη βασιμότητα των καταγγελιών της οικογένειας Βαλυράκη, για απροθυμία των ανακριτικών Αρχών να αναζητήσουν την αλήθεια.

«Η διάταξη λέει ότι υπαγόρευε ο ένας λιμενάρχης και έγραφε ο άλλος λιμενάρχης προκειμένου να αλλάξει η κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα. Ετσι η υπόθεση μπήκε στο αρχείο τότε! Ποιον εγκληματία υπέθαλπταν οι επίορκοι λιμενικοί; Τους παρόντες κατηγορούμενους! Δεν ήθελαν να φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο» σημείωσε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, εκ των των δικηγόρων της οικογένειας.