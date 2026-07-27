Επιμένουν στην αναβολή και την αναστολή της δίκης οι συνήγοροι υπεράσπισης, στην σημερινή (27/07) 24η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Κατά την προτελευταία συνεδρίαση πριν από τη θερινή διακοπή, η υπεράσπιση τοποθετήθηκε εκ νέου επί της αρνητικής εισαγγελικής πρότασης, συνδέοντας άμεσα την έκβαση της δίκης με τη δικογραφία για τη Σύμβαση 717.

Η έδρα καλείται να λάβει την οριστική της απόφαση επί των αιτημάτων και των ενστάσεων στη σημερινή/αυριανή τελευταία συνεδρίαση, ενώ η ακροαματική διαδικασία θα επαναληφθεί στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η επιμονή της υπεράσπισης και η σύνδεση με τη Σύμβαση 717

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων επέμειναν στα αιτήματά τους για αναβολή και αναστολή της δίκης, τοποθετούμενοι επί της εισαγγελικής πρότασης.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας έχει ήδη προτείνει την απόρριψη της αναβολής και της αναστολής, καθώς και την απόρριψη των ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, ενώ έχει επιφυλαχθεί για το αίτημα που αφορά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον σταθμάρχη της μοιραίας βάρδιας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν για ακόμη μία φορά την άμεση συνάφεια της παρούσας δίκης με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717.

Ο Χρήστος Μυλωνόπουλος, συνήγορος του κατηγορούμενου Χρήστου Βίνη, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δεν είχαμε ζητήσει ούτε καθυστέρηση της διαδικασίας, ούτε θελήσαμε να αποφύγουμε την ποινική διαδικασία. Η δίκη αυτή εμπεριέχει τη δίκη που ξεκίνησε με την ποινική διαδικασία της 717. Η κατηγορία για διατάραξη στέκει ή πέφτει με το αν υπήρξε απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος του ίδιου κατηγορουμένου, Ιωάννης Ηρειώτης, σημειώνοντας:

«Σε περίπτωση που δεν ανασταλεί η δίκη, η δικανική κρίση του δικαστηρίου σας θα προκαταλάβει το επόμενο δικαστήριο για την 717».

Παράλληλα, συνήγορος άλλου κατηγορουμένου προειδοποίησε πως, εάν η διαδικασία προχωρήσει κανονικά, προτίθεται να υποβάλει αίτημα διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης επί της ίδιας της διαδικασίας.

Παρόντες κατηγορούμενοι και η επόμενη μέρα της δίκης

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου παραβρέθηκαν κατά τη διάρκεια της 24ης συνεδρίασης πέντε από τους εμπλεκόμενους: οι Ιωάννης Παληοθόδωρος, Σπύρος Πατέρας, Απόστολος Τσακίρης, Παύλος Κουζής και Χρήστος Διονέλλης.

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης, η έδρα του δικαστηρίου καλείται αύριο 28 Ιουλίου, να εκδώσει την απόφασή της επί της εισαγγελικής πρότασης και των αιτημάτων των κατηγορουμένων.

Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων, το δικαστήριο θα διακόψει τις εργασίες του για τον Αύγουστο και θα επανέλθει στο αμφιθέατρο στις 7 Σεπτεμβρίου.