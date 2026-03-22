Ξεκινά αύριο στη Λάρισα, στο συνεδριακό Κέντρο Γαιόπολις, η ιστορική δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με τους 57 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες επιβάτες.

Η ειδικά διαμορφωμένη δικαστική αίθουσα των 283 τ.μ, θα ανοίξει τις πόρτες της στις οκτώ το πρωί για τους συγγενείς των θυμάτων, τους μάρτυρες αλλά και τους 36 κατηγορούμενους που αντιμετωπίζουν πέντε συνολικά αδικήματα μεταξύ των οποίων και κακούργημα, που αφορά στους 33 από αυτούς.

Τα αδικήματα είναι :

-Επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο ( κακούργημα που φέρει ποινή μέχρι και ισόβια κάθειρξη .)

-Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή

-Βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή

-Απλή σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή

-Παράβαση καθήκοντος τελεσθείσα και από κοινού.

Οι 36 κατηγορούμενοι

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει τα ονόματα και τις ιδιότητες των κατηγορούμενων .

Πρόκειται για τους τρεις σταθμάρχες της απογευματινής και νυχτερινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου 2023, τον πρώην επιθεωρητή ΟΣΕ Λάρισας , 10 υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ , 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, δύο υπαλλήλους του ΥΠ.Μεταφορών , δύο διευθυντικά στελέχη της HELLENIC Train, την πρόεδρο της ΡΑΣ και την υπάλληλο που υπέγραψε τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη . Όλοι τους μη πολιτικά πρόσωπα.

Οι κατηγορούμενοι είναι :

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΣ

-ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ- ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΣ

-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ( ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΟΣΕ ΛΑΡΙΣΑΣ )

ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΣΕ

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2019-2021

-ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΗΟΘΟΔΩΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2021

-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΟΣΕ ( ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2020-2021

-ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΕ 2019-2020

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΕ ( 30.07.2019 ΕΩΣ 15 -11-2019)

-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΣΕ ( ΜΑΡΤΙΟ 2018 ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019)

-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΣΕ ( ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019- ΙΟΥΝΙΟ 2020)

-ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ 2019

-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΣΕ ( 2021-ΩΣ 28.02.2023)

-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΣΕ ( ΑΠΟ 2020-2021)

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΡΓΟΣΕ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΡΑΠΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑΚΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΗΣ

ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΖΗΣ

ΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΕΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΝΗΣ

ΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ ( ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ( 2022 – 28.02.2023)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ( 2019- 28.02.2023)

ΣΤΕΛΕΧΗ HELLENIC TRAIN

MAURIZIO CAPOTORTO (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

LUIGI BUSSOLETTI ( ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Η δικογραφία που έκλεισε μετά από 2,5 χρόνια ανακριτικής έρευνας , αριθμεί πάνω από 60.000 σελίδες και μόνο το κλητήριο θέσπισμα όπου αναφέρεται και το κατηγορητήριο είναι 1267 σελίδες.

Οι μάρτυρες αυξήθηκαν τις τελευταίες ημέρες από τους 352 που ήταν αρχικά καθώς τέσσερα δικηγορικά γραφεία έδωσαν λίστα και με άλλα πρόσωπα όπως τεχνικούς συμβούλους που θα καταθέσουν στην ιστορική δίκη.

230 άτομα στηρίζουν την κατηγορία σε βάρος των 36 ατόμων ανάμεσά τους και η πλειοψηφία των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.

Στο κατηγορητήριο γίνεται σαφές ότι δεν λειτουργούσε τίποτα με αποτέλεσμα να συγκρουστούν τα δύο τρένα .

-Ανύπαρκτη τηλεδιοίκηση στη Λάρισα μέχρι και τους Νέους Πόρους από πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε εγκατάσταση στις 26.07.2019.

-Από το 2019 ήταν εκτός και το σύστημα φωτεινής σηματοδότησης.

-Λειτουργούσε ελλιπώς το σύστημα GSM-R ( δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σιδηροδρόμου).

Επιπλέον στο κατηγορητήριο γίνεται αναφορά στην «αμαρτωλή» σύμβαση 717 που έχει πλήρη συνάρτηση με την τραγωδία .

Αν είχε υλοποιηθεί, δεν θα γινόταν η σύγκρουση των δύο τρένων αναφέρουν οι δικαστές.

Ευθύνες αποδίδονται κυρίως σε στελέχη του ΟΣΕ για την απόφαση να μείνει ένας σταθμάρχης στη βραδινή βάρδια με δεδομένο ότι γνώριζαν τα κενά ασφαλείας.