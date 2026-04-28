Σήμερα ξεκινά εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα, καθώς θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης της αίθουσας «Γαιόπολις» όπου διεξάγεται η δικάσιμος για τη σιδηροδρομική τραγωδία.

Αναμένεται να πραγματοποιηθεί η έναρξη των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης επί των δηλώσεων παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, με εξαίρεση τους τέσσερις συνηγόρους που εκπροσωπούν τους κατηγορούμενους κατά των οποίων στρέφεται η δήλωση του Δημοσίου, καθώς τους δόθηκε επιπλέον χρόνος προετοιμασίας.

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται η επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας σχετικά με την καταλληλότητα του κτηρίου, την αναζήτηση εγγράφων από την Πολεοδομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τη διενέργεια αυτοψιών από πραγματογνώμονα.

Το αίτημα των συγγενών των θυμάτων και των συνηγόρων τους για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης εκκρεμεί και αναμένεται να εξεταστεί.

Ένταση για τη στάση του Δημοσίου

Μέσα σε κλίμα έντασης και αναταραχής διεξήχθη χθες η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ειδικότερα μετά την παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας που δήλωσε το Δημόσιο μόνο σε βάρος των τριών σταθμαρχών και του υπεύθυνου βάρδιας από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από συγγενείς των θυμάτων και συνηγόρους κατηγορίας, οι οποίοι κάνουν λόγο για επιλεκτική απόδοση ευθυνών και περιορισμό της υπόθεσης αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα, αφήνοντας εκτός άλλες ευθύνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα έντασης της χθεσινής δίκης ήταν η παρακάτω στιχομυθία που είχαν οι συνήγοροι υπεράσπισης.

«Είναι προσχηματική η στάση σας και παρακωλύετε τη δίκη», είπε ενδεικτικά ο συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας Δ. Σκαρίμπας απευθυνόμενους στους συναδέλφους τους από την υπεράσπιση.

Ακολούθησαν οι εξής διάλογοι σε έντονο τόνο:

Θρασύβουλος Κονταξής (συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας): Αυτά τα λέτε για να σας ακούσουν οι εντολείς σας.

Νίκος Κωνσταντόπουλος: Υπήρξε προσπάθεια να γίνει πιστευτό ότι συγγενείς θυμάτων και συνήγοροί τους δεν επιθυμούν τη δίκη, ψευδολογούν.

Πρόεδρος: Τελειώνετε κύριε συνήγορε αν ψευδολογούν να τους πάτε στα δικαστήρια ….

Κωνσταντόπουλος: Θα μας πάνε Σεπτέμβριο αυτές οι φαιές προσωπικότητες που υπάρχουν πίσω από τη λειτουργία της Δικαιοσύνης;

Διακοπή της δίκης για 30 ημέρες

Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε πως, μετά τη σημερινή συνεδρίαση, η δίκη θα διακοπεί για τουλάχιστον 30 ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης στην αίθουσα όπου διεξάγεται η διαδικασία, στο campus του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.

Η δίκη των Τεμπών συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των πολιτών τρία χρόνια μετά την τραγωδία και το ζητούμενο είναι ένα, η απονομή Δικαιοσύνης.