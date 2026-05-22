Στις 27 Μαΐου αναμένεται να συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συγκρότημα «Γαιόπολις», πρώην ΤΕΙ Λάρισας), όπου διεξάγεται η δίκη πραγματοποιήθηκαν χωροταξικές αλλαγές και η νέα, επικαιροποιημένη κάτοψη αναρτήθηκε επίσημα στον ιστότοπο του Εφετείου Λάρισας.

Να σημειωθεί ότι στις 27 Απριλίου ο Νίκος Κωνσταντόπουλος είχε πει ότι η αίθουσα λειτουργούσε με άδεια… εστιατορίου.

Επέκταση της κύριας αίθουσας

Μετά τις πρόσφατες παρεμβάσεις, η χωρητικότητα του χώρου αυξήθηκε για να καλυφθούν οι ανάγκες της ακροαματικής διαδικασίας: Το νέο εμβαδόν: 452,01 τ.μ., ενώ το αρχικό ήταν στα 283,75 τ.μ. (κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου). Βέβαια, η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων θα φανεί στην πράξη, όταν ξεκινήσει ξανά η δίκη.

Το νέο εμβαδό προκύπτει από την «Συμπληρωματική – Διορθωτική πράξη για την αίθουσα συνεδριάσεων», την οποία υπογράφει η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας, Πρόεδρος Εφετών Μαρία Λιάνου.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η δίκη από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας θα εξελιχθεί σε δύο διακριτούς χώρους του Συνεδριακού Κέντρου:

Κύρια Αίθουσα Διαλέξεων (452,01 τ.μ.): Εκεί εγκαθίσταται η έδρα του Δικαστηρίου, τα έδρανα των συνηγόρων (πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης), καθώς και οι θέσεις των κατηγορουμένων.

Επιπρόσθετη Αίθουσα / Ακροατήριο (109,57 τ.μ.): Για τις ανάγκες του κοινού και των συγγενών αξιοποιείται ο κύριος χώρος υποδοχής, που βρίσκεται στα δεξιά της εισόδου. Στον χώρο αυτό τοποθετούνται επιπλέον καθίσματα και οθόνες για την απευθείας παρακολούθηση της δίκης.