Κρίσιμες δικαστικές εξελίξεις σημειώνονται σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, καθώς ξεκίνησαν οι επίσημες τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.

Οι νομικοί εκπρόσωποι των οικογενειών των θυμάτων τοποθετούνται επί της χθεσινής (30/06) εισαγγελικής πρότασης, καταθέτοντας παράλληλα μια σειρά από κομβικά αιτήματα για την πορεία της δίκης.

Η χθεσινή πρόταση της εισαγγελέως

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, η Εισαγγελέας της έδρας επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών να αποφανθεί οριστικά μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, απέρριψε τα αιτήματα για συμπλήρωση της ανάκρισης και ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος, αφού επικαλέστηκε προηγούμενες διατάξεις του εφέτη ανακριτή, της προέδρου εφετών και της αντεισαγγελέως εφετών Λάρισας. Οι εν λόγω δικαστικοί λειτουργοί είχαν ήδη απορρίψει αντίστοιχα αιτήματα κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης, έχοντας αποφανθεί για τα ζητήματα που αφορούσαν τη δημιουργία της πυρόσφαιρας και τη φωτιά που εκδηλώθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Οι τοποθετήσεις των συνηγόρων των οικογενειών

Ο συνήγορος συγγενών θυμάτων και πατέρας θύματος, κ. Αντώνης Ψαρόπουλος, δήλωσε τη συνδρομή του με την πρόταση της Εισαγγελέως, ωστόσο ζήτησε από το δικαστήριο να μην θεωρήσει ως δεδικασμένες τις προηγούμενες δικαστικές διατάξεις. Σημείωσε ότι τα συγκεκριμένα στελέχη έχουν παραπεμφθεί μόνο για πλημμελήματα που αφορούν τη δυσλειτουργία του συστήματος επικοινωνίας GSM-R.

Επιπλέον, ζήτησε να αποδοθεί και σε αυτούς τους κατηγορούμενους το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στην κακουργηματική του μορφή, όπως ισχύει ήδη για τους 33 από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους της υπόθεσης και υπογράμμισε ότι το σκέλος που αφορά την πυραντοχή των καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας δεν διερευνήθηκε επαρκώς κατά την κύρια ανάκριση και πρέπει να εξεταστεί.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο κ. Λουκάς Αποστολίδης, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, ο οποίος εστίασε στην ανάγκη προσέλκυσης πολιτικών προσώπων στην αποδεικτική διαδικασία.

Χαρακτήρισε ως «άκρως απαραίτητη» την παρουσία των πρώην γενικών γραμματέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κατέθεσε επίσημο αίτημα προκειμένου οι συγκεκριμένοι πρώην γενικοί γραμματείς να κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες στο δικαστήριο με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η συνέχεια της διαδικασίας

Μετά από μια σύντομη διακοπή που αποφάσισε η έδρα, η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται με την τοποθέτηση της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, συνηγόρου συγγενών θυμάτων και ενός τραυματία της σιδηροδρομικής τραγωδίας.