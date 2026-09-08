Με την κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, συνηγόρου συγγενών θυμάτων και πατέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, συνεχίστηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η διαμάχη για την απόδοση ευθυνών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο κ. Ψαρόπουλος εστίασε στις ελλείψεις της ανακριτικής διαδικασίας, κάνοντας ειδική αναφορά στην αδράνεια που παρατηρήθηκε γύρω από την αλλοίωση του χώρου της σύγκρουσης, καθώς και στην ανάγκη πλήρους διερεύνησης των αιτίων της πυρκαγιάς, η οποία —όπως υπογράμμισε— αύξησε δραματικά τον αριθμό των θυμάτων και εμπόδισε το έργο των διασωστών.

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τη μη επαρκή εξέταση του ρόλου των εμπλεκομένων στη Σύμβαση 717, αλλά και για την προγενέστερη ιδιότητα του πρώην προέδρου του ΟΣΕ, Παναγιώτη Τερεζάκη, ως τεχνικού συμβούλου ασφαλείας.

Πριν από τη μαρτυρία του κ. Ψαρόπουλου, την αυλαία της συνεδρίασης άνοιξε η ολοκλήρωση της κατάθεσης της οικογένειας του μηχανοδηγού Γεώργιου Κουτσούμπα, με την κόρη του να εκφράζει τον πολυετή αγώνα για την αποκατάσταση της μνήμης και της επαγγελματικής ακεραιότητας του πατέρα της.

Η διαδικασία απέκτησε πρόσθετη ένταση όταν συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας αιτήθηκε επίσημα τον έλεγχο του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας, προκειμένου να αντληθούν κρίσιμα στοιχεία για τις επικοινωνίες του τη μοιραία νύχτα.