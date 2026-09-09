Mε τη χαρακτηριστική κουβέντα «γεια σας παιδιά μου, νικήσαμε, δικαιωθήκαμε» υποδέχθηκε η χήρα του Σήφη Βαλυράκη την εισαγγελική πρόταση έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Ο δικαστικός λειτουργός ζήτησε την ενοχή των δύο αδελφών ψαράδων, υπογραμμίζοντας ότι επέδειξαν σαφή εγκληματική συμπεριφορά κατά του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της διαδικασίας, οι κατηγορούμενοι έπληξαν τον Σήφη Βαλυράκη με ξύλινο κοντάρι, προκαλώντας την ακούσια πτώση του στη θάλασσα.

Τα μοιραία τραύματα προήλθαν από προπέλα σκάφους, ενώ οι δύο άνδρες επέλεξαν να αποχωρήσουν από το σημείο, εγκαταλείποντας το θύμα σοβαρά τραυματισμένο και αβοήθητο στο νερό.

Παρά την πλήρη άρνηση των κατηγοριών από την πλευρά των δύο αδελφών, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Κώστας Παπαδάκης, τόνισε πως η εισαγγελική πρόταση υπήρξε ένα διήμερο σφυροκόπημα βασισμένο σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των στοιχείων:

«Κατέρρευσαν όλα τα ψέματα»

«Οι κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του Σήφη Βαλυράκη δεν είναι αθώοι. Αυτό διατράνωσε η εισαγγελική πρόταση, που υπήρξε ένα διήμερο σφυροκόπημα με πλήρη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού. Συνεχίζουμε με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας σε μια δίκη που μετά από 56 συνεδριάσεις φαίνεται, πεντέμισι χρόνια και πάνω μετά τη δολοφονία, να ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα».

«Η πρόθεση της οικογένειας ήταν από την αρχή η αναζήτηση της αλήθειας, η ανεύρεση και τιμωρία των ενόχων. Δεν θελήσαμε ποτέ να στείλουμε στο εδώλιο ψεύτικους ενόχους, γιατί έτσι θα γλίτωναν οι αληθινοί. Αλλά η ακροαματική διαδικασία, με την πολυτέλεια στην οποία διεξήχθη, βοήθησε να παρελάσει όλη η αλήθεια μέσα από τη δίκη και να καταρρεύσουν όλα τα ψέματα. Περιμένουμε με πεποίθηση σε όσα έχουν αναδείξει τα αποδεικτικά στοιχεία την απόφαση του δικαστηρίου για την ενοχή».