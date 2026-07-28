Ρεπορτάζ: Λυδία Παππά

Μετά από αρκετούς μήνες, ολοκληρώθηκε την Τρίτη (28/7), η αποδεικτική διαδικασία στη δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη.

Η σημερινή δικάσιμος, όμως, συνοδεύτηκε από ένταση, εξαιτίας ενός βίντεο που προσκομίστηκε από την υπεράσπιση, στο οποίο αποτυπώνονταν τα δίχτυα των ψαράδων απλωμένα, ακριβώς απέναντι από το σκάφος τους, την επόμενη ημέρα της δολοφονίας του πρώην υπουργού.

«Το έχει τραβήξει ο γιος του», ανέφερε η συνήγορος υπεράσπισης, με τους δικηγόρους της οικογένειας Βαλυράκη να αντιδρούν και να χαρακτηρίζουν «αστειότητες» τα περί υπερασπιστικού σφάλματος και να αφήνουν αιχμές, ακόμα και για χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

«Δεν ξέρω αν είναι υπερασπιστικό σφάλμα ή τέχνασμα. Να βεβαιωθεί η γνησιότητά του. Αυτά είναι λαθροχειρίες. Ποιος το τράβηξε;», είπε σε έντονο ύφος ο Νίκος Κωνσταντόπουλος με τον κατηγορούμενο να του απαντά «το παιδί κατέβηκε στο λιμάνι, όταν εμείς ήμασταν στο σπίτι».

Οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν από όλους τους δικηγόρους της οικογένειας Βαλυράκη και μετά την προβολή του βίντεο στο δικαστήριο, με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο να αναφέρει και την τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας δε ότι αυτό το βίντεο παρουσιάζεται στην υπόθεση για πρώτη φορά και ενώ έχουν περάσει πέντε και πλέον χρόνια έρευνας.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εμφανίσει και μένα στο φεγγάρι. Είναι ένα βίντεο άκρως προκλητικό για μένα. Δεν δέχομαι τέτοιες ταχυδακτυλουργίες σε ποινικά δικαστήρια.»

Η απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, που απολογήθηκε σήμερα, επανέλαβε ότι είναι αθώοι και δεν έχουν καμία σχέση με τη δολοφονία του πρώην υπουργού.

«Είμαστε αθώοι. Εκείνη την ημέρα δεν βγήκαμε για ψάρεμα, όπως σας είπε και ο αδερφός μου. Θέλαμε να πάμε για ψάρεμα, γιατί δεν είχε πάει καλά η ψαριά, αλλά είχε καιρό, και έτσι δεν βγήκαμε. Εγώ παρέμεινα όλη την ημέρα στο σπίτι και μόνο το απόγευμα βγήκα για βόλτα», ανέφερε στην απολογία του ο κατηγορούμενος.

Σε ερώτηση της έδρας, γιατί σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας είχε μιλήσει για κυνήγι, χωρίς να έχει πάρει μαζί του κυνηγετικά όπλα ο κατηγορούμενος, απάντησε: «Είπα αρχικά κυνήγι, γιατί θα έδειχνα στο γιο μου ότι δεν θα μπορούσαμε να κυνηγήσουμε. Γι’ αυτό και δεν πήραμε και όπλα».

Εισαγγελέας: Ο βασικός μάρτυρας όταν είπε ότι είδε έναν άνδρα όρθιο με το κοντάρι να χτυπά το Βαλυράκη θυμάστε ποιον έδειξε από τους δυο σας;

Κατηγορούμενος: Τον αδερφό μου, τον ψηλό.

Εισαγγελέας: Ποιος οδηγεί το σκάφος συνήθως;

Κατηγορούμενος: Ο αδερφός μου.

Εισαγγελέας: Αυτός που οδηγεί το σκάφος μπορεί να κάνει χειρονομίες, να φωνάζει, να καυγαδίζει;

Κατηγορούμενος: Όχι, αφού είναι μέσα στο σκάφος.

Η δίκη μπαίνει στην τελική της ευθεία, καθώς στις 8 Σεπτεμβρίου θα ακουστεί η εισαγγελική πρόταση, θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις δικηγόρων και αμέσως μετά θα εκδοθεί η απόφαση.