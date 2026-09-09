Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη που βρέθηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας στις 24 Ιανουαρίου του 2021 πρότεινε ο εισαγγελέας Παναγιώτης Ηλιόπουλος.

«Τη συγκεκριμένη ημέρα το σκάφος των κατηγορουμένων έχει βγει από το λιμάνι, έχει κινηθεί νότια, αριστερά και βόρεια και βρίσκεται ανάμεσα στην περιοχή του Πεζονησίου και της Αγίας Τριάδας. Εκεί βλέπουν το σκάφος του Ιωσήφ Βαλυράκη, αντιλαμβάνονται το φουσκωτό και διαπληκτίστηκαν. Στο πηδάλιο του σκάφους ήταν ο κατηγορούμενος Κ.Ε. και ενήργησε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονος κυματισμός, ενώ το σκάφος του Βαλυράκη ήταν εν κινήσει. Τα δύο σκάφη προσεγγίζουν και ο κατηγορούμενος Α.Ε. με χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε απανωτά χτυπήματα τουλάχιστον 2-3 φορές με αποτέλεσμα την πτώση του Σήφη Βαλυράκη στο νερό χωρίς τη θέληση του θύματος, όπως προκύπτει από το ότι το σκάφος ήταν εν κινήσει, δεν φορούσε τα βάρη του για να καταδυθεί και φοράει ακόμα τα σανδάλια του όταν τον εντοπίζουν. Την ίδια ώρα, τα δύο σκάφη κινούνται με τις προπέλες να λειτουργούν με αποτέλεσμα ο Σήφης Βαλυράκης να έρθει σε επαφή με τις προπέλες και τα υδροπτερύγια των δύο σκαφών. Αυτά τα χτυπήματα προκάλεσαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εξαιτίας των οποίων και του συνεπακόλουθου πνιγμού ως η μόνη ενεργή αιτία οδήγησαν στο θάνατο».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι είναι «αλιείς με πολυετή εμπειρία» και «ξέρουν τι μπορεί να γίνει όταν κάνεις αυτές τις κινήσεις, τις δίνες, το τράβηγμα, την ανατάραξη των νερών και που μπορεί να οδηγήσουν. Είδαν πως πάνω στο σκάφος ήταν ένα άτομο στην ηλικία που ήταν και παρόλα αυτά χρησιμοποίησαν το κοντάρι. Ο Βαλυράκης αντιστάθηκε όχι όμως με ανάλογο τρόπο, αντιστάθηκε με το να σηκώσει τα χέρια του, εξού και τα τραύματα, έχει αμυνθεί για να προστατευθεί από τα χτυπήματα».

Ο Εισαγγελέας σχολίασε επιπλέον ότι και η μεταγενέστερη συμπεριφορά τους είναι επιβαρυντική: «Ακόμα και όταν πήγαν όλα στραβά απομακρύνθηκαν από το σημείο εγκαταλείποντας αυτόν αβοήθητο. Ακόμα και αργότερα στις κινητοποιήσεις εντοπισμού θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές, το οποίο δεν έγινε».