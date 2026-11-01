Στην καταδίκη των πέντε εκ των έξι κατηγορούμενων αστυνομικών κατέληξε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας, εκδίδοντας αργά το βράδυ του Σαββάτου (31/10) την ετυμηγορία του για την υπόθεση κακοποίησης του 26χρονου Βασίλη Μάγγου.

Συγκεκριμένα, το δικαστικό σώμα έκρινε ενόχους κατά πλειοψηφία τους ένστολους για το σύνολο των πράξεων που τους βάρυναν, απαλλάσσοντας μόνο έναν εκ των κατηγορουμένων. Η απόφαση ευθυγραμμίστηκε σε μεγάλο βαθμό με τη σχετική εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας.

Οι ποινές, τα ελαφρυντικά και η αναστολή στην έφεση

Το δικαστήριο αναγνώρισε ομόφωνα στους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, απορρίπτοντας ωστόσο αυτό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγγελική πρόταση κινούνταν στην αντίστροφη κατεύθυνση, ζητώντας να μην αναγνωριστεί σύννομος βίος, λόγω της τέλεσης των πράξεων κατά την άσκηση των αστυνομικών καθηκόντων.

Η συνολική συγχωνευμένη ποινή που επιβλήθηκε διαμορφώθηκε σε 6 έτη κάθειρξης και 10 μήνες φυλάκισης, ενώ έγινε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, σε κάθε καταδικασθέντα επιβλήθηκαν δικαστικά έξοδα ύψους 2.500 ευρώ, εξαιτίας της μακράς διάρκειας της διαδικασίας και του πλήθους των μαρτύρων.

Νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε προτείνει επιμέρους ποινές που περιλάμβαναν:

– Κάθειρξη 5 ετών για το κακούργημα των βασανιστηρίων

– Φυλάκιση 2 ετών για επικίνδυνη σωματική βλάβη

– Φυλάκιση 1 έτους για έκθεση

– Φυλάκιση 6 μηνών για παράνομη κατακράτηση

Φόρτιση εντός της αίθουσας και συνθήματα έξω από τα δικαστήρια

Η ανακοίνωση της ετυμηγορίας προκάλεσε έντονη συγκινησιακή φόρτιση. Οι γονείς του Βασίλη Μάγγου ξέσπασαν σε λυγμούς μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα, όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένοι τόσο συνάδελφοι των κατηγορουμένων όσο και δεκάδες πολίτες που εξέφραζαν την αλληλεγγύη τους στην οικογένεια.

Την ίδια στιγμή, έξω από το κτίριο των δικαστηρίων, συγκεντρωμένο πλήθος φώναζε συνθήματα ζητώντας δικαιοσύνη και δηλώνοντας πως η υπόθεση δεν πρόκειται να ξεχαστεί, με αναφορές τόσο στη μνήμη του νεαρού όσο και στις πρακτικές των αστυνομικών δυνάμεων.

Η ανάρτηση του πατέρα

Ακολουθεί η ανάρτηση του πατέρα του Βασίλη Μάγγου:

«Ο Βασίλειος Μάγγος παραδίνεται δικαιωμένος στην ιστορία.

Ένοχοι οι πέντε από τους έξι κατηγορούμενους για βασανιστήρια.

Το κίνημα και η κοινωνία τον κράτησε και θα τον κρατάει πάντα ψηλά.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΟΣ ΠΑΡΩΝ».

Το σκεπτικό και οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης

Κατά την ακροαματική διαδικασία, οι συνήγοροι υπεράσπισης των αστυνομικών ακολούθησαν κοινή γραμμή, αμφισβητώντας ευθέως την αξιοπιστία αλλά και την ιδιότητα των αυτοπτών μαρτύρων κατηγορίας. Παράλληλα, αρνήθηκαν τη διασύνδεση των εντολέων τους με τα πραγματικά περιστατικά και αμφισβήτησαν τα ιατρικά ευρήματα για τους τραυματισμούς του θύματος.

Επιπλέον, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η υπόθεση εργαλειοποιήθηκε πολιτικά από συλλογικότητες του Βόλου, φτάνοντας στο σημείο να κάνει λόγο για οργανωμένη σκευωρία με «καθοδηγούμενους» ψευδομάρτυρες με στόχο τη στοχοποίηση αθώων αστυνομικών.

Το χρονικό της κακοποίησης και ο θάνατος του 26χρονου

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε στις 14 Ιουνίου 2020 έξω από τα Δικαστήρια του Βόλου, στη διάρκεια κινητοποίησης συμπαράστασης σε συλληφθέντες διαδηλωτές, όπου ο 26χρονος Βασίλης Μάγγος δέχθηκε άγρια επίθεση από αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που είχε διατυπώσει ο ίδιος, ο ξυλοδαρμός και η κακοποίησή του συνεχίστηκαν τόσο κατά τη μεταγωγή του με το περιπολικό όσο και εντός των εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, χωρίς μάλιστα να υπάρξει έγκαιρη μεταφορά του σε νοσοκομείο παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Έναν μήνα αργότερα, στις 13 Ιουλίου 2020, ο 26χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Τι προβλέπει ο νόμος για τα βασανιστήρια

Το αδίκημα των βασανιστηρίων τυποποιείται ρητά στο άρθρο 137Α του Ποινικού Κώδικα. Η διάταξη ορίζει ότι δημόσιος υπάλληλος ή στρατιωτικός επιφορτισμένος με καθήκοντα δίωξης, ανάκρισης ή κράτησης τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη εάν υποβάλει πρόσωπο υπό την εξουσία του σε βασανιστήρια με σκοπό την απόσπαση ομολογίας, την τιμωρία ή τον εκφοβισμό. Εάν οι πράξεις αυτές επιφέρουν τον θάνατο, η ποινή κλιμακώνεται σε ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

Ως βασανιστήρια κατά τον νόμο λογίζεται κάθε σκόπιμη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου, επικίνδυνης για την υγεία σωματικής εξάντλησης ή σοβαρού ψυχικού πόνου, καθώς και η παράνομη χρήση χημικών, ουσιών ή άλλων μέσων με στόχο την κάμψη της βούλησης του ατόμου, εξαιρουμένων των απολύτως νόμιμων μέτρων δικονομικού καταναγκασμού.

Δήλωση της Έλενας Ακρίτα για τη δικαστική απόφαση

Στην καταδίκη των πέντε εκ των έξι αστυνομικών «για τα βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγγου», αναφέρεται με ανακοίνωση της η τομεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Έλενα Ακρίτα.

Αναφέρει στην ανακοίνωση της: «Πέντε από τους έξι αστυνομικούς που κατηγορούνταν για τα βασανιστήρια του 26χρονου Βασίλη Μάγγου κρίθηκαν ένοχοι από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας. Ο Βασίλης ξυλοκοπήθηκε άγρια, μέρα μεσημέρι, έξω από τα δικαστήρια του Βόλου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες του, η κακοποίησή του συνεχίστηκε μέσα στο αστυνομικό όχημα και στην Αστυνομική Διεύθυνση. Η μεταφορά του στο νοσοκομείο καθυστέρησε. Έναν μήνα αργότερα, ο Βασίλης ήταν νεκρός.

Και τότε άρχισε ο αγώνας ενός πατέρα».

Στη συνέχεια αναφέρεται στον αγώνα του πατέρα του, Γιάννη Μάγγου, για δικαίωση:

«Ο Γιάννης Μάγγος μετέτρεψε τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας του παιδιού του σε έναν αδιάκοπο αγώνα για δικαιοσύνη. Με αξιοπρέπεια, πείσμα και απίστευτη δύναμη ψυχής, αρνήθηκε να αφήσει το έγκλημα της κακοποίησης του γιου του να θαφτεί στη σιωπή. Όπως η Μάγδα Φύσσα, έτσι και ο Γιάννης Μάγγος έγινε σύμβολο αντίστασης απέναντι στην αδικία. Δύο γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και μετέτρεψαν το προσωπικό τους πένθος σε συλλογικό αγώνα».

Ακόμη η Έλενα Ακρίτα έκανε λόγο για «σημαντική δικαίωση»:

«Η καταδικαστική απόφαση αποτελεί σημαντική δικαίωση. Όμως οι καταδικασθέντες παραμένουν ελεύθεροι ενόψει του Εφετείου. Η αστυνομική βία, τα βασανιστήρια και η ατιμωρησία αποτελούν βαθιά πληγή για τη δημοκρατία. Κάθε απόπειρα συγκάλυψης προσβάλλει το κράτος δικαίου. Καμία στολή δεν νομιμοποιεί τη βαρβαρότητα. Κανένας βασανιστής δεν μπορεί να βρίσκεται πάνω από τον νόμο. Και καμία δημοκρατία δεν δικαιούται να ανέχεται βασανιστήρια από εκείνους που οφείλουν να προστατεύουν τους πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στέκεται στο πλευρό του Γιάννη Μάγγου και της οικογένειάς του. Ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων μας».