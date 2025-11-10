Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Προσπάθησε να φανεί πρωτότυπος, και ευφάνταστος αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ο λόγος για τον υποψήφιο δικηγόρο Γεώργιο-Αλέξανδρο Μούκα, με το συνδυασμό «Νέα Εκπροσώπηση – Έμπρακτα δίπλα στο Δικηγόρο», ο οποίος έκανε ανάρτηση ενός σποτ, με μία γυναίκα να κάνει χρήση κοκαΐνης, με το λογοπαίγνιο: «Σας χαλάμε τις γραμμές».

Στο βίντεο, το οποίο «ανέβηκε» την Τετάρτη και «κατέβηκε» λίγες ώρες αργότερα, εμφανίζεται μια γυναίκα να κάνει χρήση κοκαΐνης , σε μια σκηνή που σύμφωνα με τον δικηγόρο και δημιουργό του, είχε συμβολικό χαρακτήρα για να υποστηρίξει το σλόγκαν «σας χαλάμε τις γραμμές».

Η εικόνα αυτή προκάλεσε αρνητικά σχόλια και πυροδότησε πολύ έντονες αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε προσβλητική, ακατάλληλη και με άκρως επικίνδυνα και παραπλανητικά μηνύματα κυρίως για ανηλίκους.

Επίσης, οργισμένη ήταν η αντίδραση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου, μεσούσης της προεκλογικής περιόδου για τις αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου.Ο ίδιος ο κ. Μούκας υπέβαλε άμεσα την παραίτησή του από τον συνδυασμό, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για την ανάρτηση.

«Είναι αποκρουστικό και απαράδεκτο. Είχε αναρτηθεί την Τετάρτη (5/11) και «κατέβηκε» αμέσως. Ο υποψήφιος του συνδυασμού που το έφτιαξε, ο Γεώργιος-Αλέξανδρος Μούκας, παραιτήθηκε αμέσως από τον συνδυασμό μας.

Δεν είναι μόνο η αλληγορία αποκρουστική, μας προσβάλλει», δήλωσε ο επικεφαλής του συνδυασμού και ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Αλέξανδρος Μαντζούτσος, δικηγόρος, διδάκτωρ Νομικής του ΕΚΠΑ και πρώην αντιπρόεδρος του ΔΣΑ, ο οποίος διεκδικεί την προεδρία του Συλλόγου.