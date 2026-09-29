Η κατηγορούμενη γιατρός για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, Ιωάννα Γάκα άλλαξε συνήγορο υπεράσπισης, πλέον την έχει αναλάβει ο γνωστός ποινικολόγος, Νίκος Αλεξανδρής.

Το ζευγάρι δεν ακολουθεί πια κοινή υπερασπιστική γραμμή. Οι αρχικοί δικηγόροι τους, Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός παραιτήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου από την υπεράσπιση της ανειδίκευτης γιατρού και αναλαμβάνουν αποκλειστικά, τον προφυλακισμένο παθολόγο, Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Ο συνήγορος της Ιωάννας Γάκα, Νίκος Αλεξανδρής το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου επισκέφτηκε τα Δικαστήρια Ευελπίδων και βγαίνοντας από τον Ανακριτή μίλησε στους δημοσιογράφους.

«Η σημερινή μου μετάβαση στον ανακριτή είχε θεσμικό χαρακτήρα γιατί πρέπει εμείς να ενημερώνουμε τους ανακριτές και να μην το πληροφορούνται από τις τηλεοράσεις. Τις επόμενες ημέρες που θα πάρουμε τη δικογραφία θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και την άρση του απορρήτου γιατί ότι και αν ακούγεται σε κάμερες και τηλεοπτικούς σταθμούς δεν ξέρω αν θα έχουν καταλυτική σημασία στα πλαίσια μιας δικογραφίας.

Είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο η δικογραφία, η εντολέας μου έχει πει την αλήθεια στη μία και μοναδική της κατάθεση. Αν χρειαστεί θα ξαναμιλήσει. Υπάρχει απόρρητο οπότε δε θα μπορέσω να σας πω κάτι άλλο για τις συζητήσεις μας, θα το δούμε στην πορεία. Θα πάρουμε τη δικογραφία και θα δούμε την υπερασπιστική μας γραμμή», τόνισε ο Νίκος Αλεξανδρής.

Ρωγμές στην υπεράσπιση των γιατρών της Καρνεάδου

«Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπηση τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του.

Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων.

Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς.

Νίκος Αγαπηνός

Τέλλος Αγαπηνός»