Για διαπόμπευση του εντολέως του, Γιώργου Μανίκα, κάνει λόγο ο δικηγόρος του μοντέλου, Δημήτρης Ζορμπάς.

Παράλληλα, τονίζει ότι δεν έχει συλληφθεί και δεν έχει κληθεί για εξηγήσεις, σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ.

«Ο εντολέας μου Γιώργος Μανίκας από χθες διαπομπεύεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και φαίνεται να είναι κατηγορούμενος για πράξεις που τόσο ο ίδιος, όσο και εγώ αγνοούμε», αναφέρει ο κ.Ζορμπάς, με αφορμή δημοσιεύματα για εμπλοκή του μοντέλου στην εγκληματική οργάνωση.

Ο κ. Ζορμπάς τονίζει πως ο εντολέας του δεν έχει συλληφθεί και δεν έχει κληθεί και σε περίπτωση που γίνει θα συνεργαστεί με τις Αρχές:

«Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ο εντολέας μου δεν έχει κληθεί, ούτε συλληφθεί για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται συνεχώς από χθες. Αν κληθούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, τότε προφανώς θα συνεργαστούμε με τις αρχές για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης».

«Προς το παρόν θα συνιστούσα ψυχραιμία και προσοχή, διότι σπιλώνονται ονόματα αδίκως, δημιουργούνται εντυπώσεις ανυπόστατες και προβλήματα σε οικογένειες και επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας», καταλήγει ο κ. Ζορμπάς.