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Με μια καυστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δικηγόρος κ. Ανδρέας Θεοδωρόπουλου, απευθυνόμενος σε έντονο ύφος στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στηλιτεύει με ειρωνικό στυλ την εικόνα των δημόσιων υπηρεσιών, εκφράζοντας την εύλογη ανησυχία του για τη σωματική του ακεραιότητα.
Ο ίδιος βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πρωτόγνωρο σκηνικό μέσα στο αστυνομικό τμήμα Άνω Λιοσίων, όταν προσπαθώντας να ανέβει τις σκάλες προς το τμήμα Ασφαλείας, διαπίστωσε ότι η δίοδος ήταν αποκλεισμένη από σκύλους.
Μην κρύβοντας την έκπληξη αλλά και την ανησυχία του, άρχισε να σχολιάζει με έντονη δόση σαρκασμού:
«Συγγνώμη, αστυνομικό τμήμα και έχει σκυλιά; Αντί για αστυνομικούς έχει φρουρούς σκυλιά; Πώς θα ανέβω τώρα στην Ασφάλεια; Θα περάσω εγώ από πάνω του; Και άμα με δαγκώσει;»
Το βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος:
Σε καταγγελία που έκανε ο ίδιος ο δικηγόρος μέσω του zougla.gr, υποστήριξε ότι οι κάτοικοι της περιοχής φοβούνται να πάνε στο αστυνομικό τμήμα, λόγω της φοβίας τους προς τα τσοπανόσκυλα που βρίσκονται μέσα στο κτήριο.
Τα βέλη στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη: «Συγχαρητήρια, κύριε Υπουργέ»
Συνεχίζοντας την καταγραφή, ο Κ. Θεοδωρόπουλος έστρεψε τα βέλη του απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τονίζοντας ότι η κατάσταση αυτή ξεπερνά κάθε όριο θεσμικής σοβαρότητας.
«Απίστευτο, κύριε Χρυσοχοΐδη! Σκυλιά σε αστυνομικό τμήμα. Συγχαρητήρια… Συγχαρητήρια. Είμαστε όλοι φιλόζωοι. Αλλά μέσα σε αστυνομικό τμήμα; Σκυλιά, κύριε Χρυσοχοΐδη;», αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεό του.
Βλέποντας ότι κανείς από το προσωπικό του τμήματος δεν αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε στην είσοδο, άρχισε να καλεί τον αστυνομικό που βρισκόταν σε υπηρεσία προκειμένου να τον συνδράμει: «Κύριε αστυνομικέ! Ελάτε λίγο, γιατί άμα με δαγκώσουν αυτά εδώ, θα έχουμε άλλα πράγματα εδώ…» ακούγεται να λέει ο κ. Θεοδωρόπουλος.
Μέσα από την ανάρτηση του Ανδρέα Θεοδωρόπουλου θέλησε να θίξει ως ζήτημα, ότι η αξιέπαινη κατά τα άλλα φιλοζωία των αστυνομικών, οι οποίοι συχνά παρέχουν τροφή και προστασία στα αδέσποτα των πόλεων, μπορεί κάποιες φορές να οδηγήσει στον αποκλεισμό των κοινόχρηστων χώρων ενός αστυνομικού τμήματος και να παρεμποδίσει την ασφαλή πρόσβαση μερίδας πολιτών.
@a.theodoropoulos #ελλας #ελληνικηαστυνομια🇬🇷💯🚔🚨👮♀️👮👮♂️😍😍❤️🤍❤️ #greektiktok #policeoftiktok #dogs @sotiris_lamai @Zannis Theodoropoulos @Pantelis Paschos @Μιχάλης Χρυσοστομου @Sonia🇬🇷🇨🇦 @Blondie_21💛🖤🦅 @Αγγελική ☠️ @Aggelos_vhlanakhs @Δημητρα Θεοδωροπουλου @ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ✊🏼💌🩵🇬🇷🤜🏼🤛🏼 @ΕΥΔΟΚΙΑ.17.7🙏❣️🧿 @ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ @george.kalliakmanis @Nia👑🇬🇷 @μελαχρινακι❣️ @Super_Katerina 💪 @💔𝒁𝒂𝒇𝒆𝒊𝒓𝒐𝒖𝒍𝒂⁷⁷⁷💔 @🧿melinaki🧿 @Abountabi @Queenara ❤️❤️❤️ @Queen💋 @Andreas Theodorop455 @Andreas.tz @Andreas Mamasoulas @Androniki nikaki 2 @Cryslia @sifugeorge @Zina Koutselini @Michalis Theodoropoulos @Νεκτάριος τσιρικλος ♬ πρωτότυπος ήχος – Α.Θεοδωρόπουλος,Δικηγόρος