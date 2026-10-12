Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται τα τελικά ιατροδικαστικά αποτελέσματα για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι Αρχές εστιάζουν τις έρευνές τους στα όσα εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο του Κολωνακίου.

«Ο τεχνικός μας σύμβουλος ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο έρευνας, αλλά έχουμε ζητήσει να πάνε οι εξετάσεις και στη Γερμανία σε ένα εργαστήριο εξειδικευμένο, όπου θα γίνει μια ανάλυση 1.600 φαρμακευτικών ουσιών. Αναμένουμε προς το τέλος της εβδομάδας, στις αρχές της επόμενης, τα τελικά επικυρωμένα αποτελέσματα», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Μπάμπης Λυκούδης.

«Η μιδαζολάμη και η προποφόλη δεν είναι για οικιακή χρήση»

Σχετικά με το αίτημα της υπεράσπισης της κατηγορούμενης γιατρού να διενεργηθεί έλεγχος στην οικία του καλλιτέχνη για τυχόν ύπαρξη φαρμάκων, ο κ. Λυκούδης σημείωσε: «Είναι ένα επιχείρημα που δεν έχει βάση, η μιδαζολάμη και η προποφόλη δεν είναι για οικιακή χρήση».

Τι βρέθηκε στην κατοικία και το χρηματοκιβώτιο

Όσον αφορά το αν εντοπίστηκαν σκευάσματα στο σπίτι του τραγουδιστή, ο συνήγορος διευκρίνισε πως «βρέθηκαν Xanax, αλλά δεν έχουν καμία σχέση. Σε αυτά τα σκευάσματα δεν υπάρχουν ούτε μιδαζολάμη ούτε προποφόλη, που είναι ουσίες για βαριά και ταχεία νάρκωση. Δεν συνηθίζεται να τις παίρνει έτσι κανένας ιδιώτης», υπογραμμίζοντας πως οι συγκεκριμένες ουσίες του χορηγήθηκαν, ενώ πρόσθεσε ότι στο χρηματοκιβώτιο του καλλιτέχνη δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα.

«Ούτε στο ιατρείο έπρεπε να βρίσκονται αυτές οι ουσίες»

Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, τόνισε στην ίδια εκπομπή πως «αυτές οι ουσίες ούτε στο ιατρείο έπρεπε να βρεθούν, γιατί τις χρησιμοποιούν οι αναισθησιολόγοι».

Παράλληλα, η κ. Παγώνη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η καρδιακή βλάβη να προκλήθηκε από τον συνδυασμό των ουσιών και της πλασμαφαίρεσης:

«Το φάρμακο που μπορεί να δημιουργήσει όλη την ιστορία ήταν η προποφόλη, αν δόθηκε, γιατί αυτό θα το δούμε από τα αποτελέσματα, και σε τι ποσότητα έχει δοθεί. Γενικά η διαχείριση αυτού του περιστατικού που έγινε σε αυτό το ιατρείο ήταν λάθος από την αρχή».

Η τοποθέτηση του ιατροδικαστή Δημήτρη Γαλεντέρη

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης τοποθετήθηκε για την υπόθεση, επισημαίνοντας τα εξής βασικά σημεία:

Επικινδυνότητα των ουσιών

«Ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι μία συνήθης τακτική των αναισθησιολόγων για την καταστολή. Είναι όμως φαρμακευτικά σκευάσματα και, όταν βρίσκονται σε χέρια τα οποία δεν έχουν την τεχνική ικανότητα και τις γνώσεις τις επιστημονικές να τις διαχειριστούν, μπορούν να καταστούν εύκολα θανατηφόρες, με αποτέλεσμα πάντα την ανακοπή του ασθενή».

«Τα φάρμακα αυτά χορηγούνται μόνο από αναισθησιολόγους»

«Επειδή ακούγεται ότι πιθανόν να τις πήρε μόνος του ή μπορεί να ήταν στο πλαίσιο μιας φαρμακευτικής χρόνιας αγωγής, δεν είναι τέτοια σκευάσματα. Είναι σκευάσματα τα οποία χορηγούνται ενδοφλεβίως ή ενδομυϊκά… και αφορούν αναισθησιολογικά φάρμακα, δηλαδή φάρμακα τα οποία χορηγούνται μόνο από τους αναισθησιολόγους κατά την αναισθησία».

Η τοξικολογική ανάλυση θα προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο από τη χορήγηση έως το μοιραίο, ενώ οι ιστοπαθολογικές εξετάσεις θα επιβεβαιώσουν αν οι βλάβες στα όργανα συνδέονται με τη δράση των φαρμάκων αυτών.

Η πλασμαφαίρεση στην 18χρονη κόρη της γιατρού

Τέλος, σε δική της τοποθέτηση η Ματίνα Παγώνη, αναφερόμενη στην πληροφορία ότι η γιατρός είχε υποβάλει σε πλασμαφαίρεση και την ίδια της την κόρη, σχολίασε:

«Δεν το πιστεύω ότι μια μάνα έβαλε το παιδί της σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να έχει μια σοβαρή νόσο, χωρίς να έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, για διαφημιστικούς λόγους. Ένα παιδί 18 χρονών σε αυτή τη διαδικασία, είναι δυνατόν;».