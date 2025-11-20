Διαφορετική εκδοχή για το περιστατικό με τη Lotus του Στέφανου Τσιτσιπά στην Αττική Οδό, που αφορά την κλήση και το πρόστιμο λόγω υπερβολικής ταχύτητας, έδωσε ο δικηγόρος του τενίστα.

Ο Θανάσης Παπαθανασίου, δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, ξεκαθάρισε ότι ο Έλληνας τενίστας δεν ήταν ο οδηγός του οχήματος την ώρα της παράβασης, αλλά τρίτο άτομο, στο οποίο είχε παραχωρήσει το αυτοκίνητο.

Αυτό, όπως υπογράμμισε, είναι κάτι που συμβαίνει συχνά, ενώ ο ίδιος ο Τσιτσιπάς βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα έχει ήδη τακτοποιηθεί.

«Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο. Το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος, έχουν όλα διεκπεραιωθεί», δήλωσε στο tennisnews ο συνήγορός του τενίστα, Θανάσης Παπαθανασίου.

Το συμβάν συνέβη στις 24 Σεπτεμβρίου, στην Αττική Οδό, όταν κάμερα εντόπισε τη Lotus που ανήκει στον Τσιτσιπά να κινείται με 210 χλμ./ώρα.

Πηγή: tennisnews.gr