Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά στην υπόθεση του αγροτοσυνδικαλιστή Κωνσταντίνου Ανεστίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχηματίζεται δικογραφία για δύο αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος κατά του αγροτοσυνδικαλιστή και ακόμα δύο αγροτών.

Η δικογραφία αυτή σχηματίζεται στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομη λήψη επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα τα υπό έρευνα αδικήματα αφορούν κακουργηματική απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, επίσης σε βαθμό κακουργήματος.

Όπως φέρεται να προκύπτει από την έρευνα ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής κατέθετε τις αιτήσεις του για επιδότηση για τα χρόνια 2019 έως 2024 στο ΚΥΔ Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Οι Αρχές εντοπίζουν ότι είτε δεν έχει δηλωθεί αριθμός ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ) για τα νοικιασμένα χωράφια, είτε δεν βρέθηκε αντιστοιχία του φερόμενου ως ιδιοκτήτη με τους συγκεκριμένους αριθμούς ΑΤΑΚ.

Η δικογραφία σχηματίζεται από την Οικονομική Αστυνομία και όταν ολοκληρωθεί θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία θα κρίνει εάν τα στοιχεία είναι αρκετά ώστε να ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο εποπτεύων την δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, εισαγγελέας Δημήτρης Γκύζης εξέδωσε το περασμένο Σάββατο διάταξη για δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του.