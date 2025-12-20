Δικογραφία σε βάρος αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, που άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, σχηματίζεται με εντολή Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει εντολή από την Εισαγγελία να προχωρήσει σε καταγραφή και ταυτοποίηση όλων των συμμετεχόντων.

Η έρευνα θα διερευνήσει τυχόν τέλεση αδικημάτων κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, με σκοπό την ποινική δίωξη όσων προκύψουν εμπλεκόμενοι.

Οι αγρότες ,στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, άνοιξαν τις μπάρες διοδίων και έδωσαν τη δυνατότητα στους οδηγούς να περάσουν, χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο. Μετά από αυτό, οι Αρχές προχωρούν σε νομική διερεύνηση βάσει των υπαρχουσών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.