Στον σχηματισμό δικογραφίας κατά του ιδιόκτητη των «Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη», Ηλία Καίσαρη, του ιδιοκτήτη της εταιρείας καθαρισμού, αλλά και των δύο συντηρητών, που εκτέλεσαν τις εργασίες στην πισίνα, προχώρησε η αρμόδια Αρχή, για την υπόθεση με τις αναθυμιάσεις από τη διαρροή χημικών στο ιδιωτικό σχολείο του Κορωπίου, που είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νοσοκομείο μαθητές και εργαζόμενοι.

Τόσο ο ιδιοκτήτης της εταιρείας καθαρισμού που αρχικά είχε συλληφθεί, όσο και οι δύο συντηρητές που είχαν προσαχθεί από την Αστυνομία αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, αλλά και σε βάρος του ιδιοκτήτη των εκπαιδευτηρίων Ηλία Καίσαρη, για τον οποίο δεν κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, αλλά περιλαμβάνεται ως κατηγορούμενος στη δικογραφία θα αποσταλεί στη δικαιοσύνη που θα κρίνει την περαιτέρω ποινική τους αντιμετώπιση.

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία

-Για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 306 Π.Κ. (έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο).

-Για τους δύο υπαλλήλους, για σωματική βλάβη από αμέλεια.

-Για τον ιδιοκτήτη των Εκπαιδευτηρίων για έκθεση.

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

«Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου από εξωτερικό συνεργείο, παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου. Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας. Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα Νοσοκομεία Παίδων και «Σωτηρία». Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, είναι καλά στην υγεία τους.

Η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους. Η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οποιαδήποτε αναφορά συσχετίζει το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της κολυμβητικής δεξαμενής είναι απολύτως εσφαλμένη και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον κάθε προσώπου που τη διακινεί.

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου.

Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό στους μαθητές, στις οικογένειές τους. Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα.

Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση».

Διαβάστε επίσης: