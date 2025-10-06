Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ταυτοποιήθηκε 16χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και προσβολή μνήμης νεκρού, και συγκεκριμένα του δολοφονημένου από φωτοβολίδα αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από υβριστική ανάρτηση χρήστη μέσου κοινωνικής δικτύωσης σε βάρος του αποθανόντος αστυνομικού, ενώ παράλληλα άλλος χρήστης διαφορετικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης, προχώρησε σε ανάρτηση με απειλητικό περιεχόμενο σε λογαριασμό που διατηρεί η μητέρα του αστυνομικού.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψιν της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς εξακρίβωση των στοιχείων των εμπλεκομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, προχώρησε στην ανάλυση δεδομένων που έλαβε από τη διαχειρίστρια εταιρεία του δεύτερου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της οποίας προέκυψαν τα στοιχεία του κατηγορουμένου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.